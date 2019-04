"Umbrella Academy": Netflix bestätigt Staffel 2 der Superhelden-Serie

In der zweiten Staffel von "Umbrella Academy" dürften die Fähigkeiten von Nummer fünf wichtig werden

"Umbrella Academy" wird fortgesetzt: Netfix hat bestätigt, dass eine zweite Staffel der Superhelden-Serie kommen wird. Gerade nach dem Ende der ersten Staffel dürfte das für viele von euch eine gute Nachricht sein. Allerdings ist wohl selbst für Kenner der Comics nicht vorhersehbar, was uns in den neuen Folgen erwartet.

Netflix hat "The Umbrella Academy" um eine Staffel verlängert – und das ist laut Screen Rant kaum überraschend. Derzeit handelt es sich wohl um die gefragteste Superhelden-Serieim Fernsehen. Noch im Mai 2019 soll die Produktion der neuen Folgen beginnen. Wir rechnen allerdings erst 2020 mit einer Veröffentlichung von Staffel 2.

Serie geht eigene Wege

In der ersten Staffel endet die Netflix-Serie mit einem großen Cliffhanger. Es sind demnach noch viele Fragen offen und einige Schicksale ungewiss. Ohne zu viel zu verraten: Die Hargreeves haben ein Ziel vor Augen und stehen am Anfang einer Reise, die womöglich große Auswirkungen mit sich bringen wird. In den neuen Episoden dürften wir zudem auf viele bekannte Gesichter stoßen, die wir schon aus den bereits veröffentlichten Folgen kennen. Eine Cast-Übersicht gibt es allerdings noch nicht.

Die Handlung von "Umbrella Academy" basiert auf den Comics des ehemaligen "My Chemical Romance"-Frontsängers Gerard Way. Allerdings hat sich wohl schon die erste Staffel der Serie von ihrer Vorlage entfernt und viele Handlungsstränge anders aufgelöst. Die Ausgangssituation für die zweite Staffel soll gar nicht in den Comics existieren – somit beschreitet die Netflix-Sendung mit den neuen Folgen wohl ihren komplett eigenen Weg.