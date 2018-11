Verzichtet Samsung bald auf Kopfhöreranschluss für Smartphones?

Samsung ist einer der wenigen Hersteller, die ihre Smartphones noch mit einem traditionellen 3,5-mm-Klinkenanschluss ausstatten. Daran könnte sich allerdings etwas ändern – und zwar schon bald.

Im November oder Dezember 2018 wird der Hersteller aller Voraussicht nach das Samsung W2019 veröffentlichen. Dabei handelt es sich um das nächste Modell aus einer Reihe von luxuriösen Klapp-Smartphones, die Samsung exklusiv in China veröffentlicht. Vom W2019 sind nun offenbar Bilder aufgetaucht, auf denen kein Kopfhöreranschluss erkennbar ist. Eines davon zeigt euch der Tweet am Ende dieses Artikels.

Auch Galaxy S10 ohne Klinke?

Das W2019 ist mit großer Wahrscheinlichkeit ein Premium-Smartphone – wie sein Vorgängermodell. Für dieses hat Samsung zum Launch umgerechnet mehr als 2800 Euro verlangt. Smartphones der W-Serie enthalten dementsprechend in der Regel das Beste, was Samsung an Hardware zu bieten hat. Sollte der Hersteller den Klinkenanschluss bei diesem Gerät weglassen, müssen andere künftige Top-Smartphones des Unternehmens wohl vielleicht auch darauf verzichten. Zum Beispiel das Galaxy S10, das voraussichtlich im Frühjahr 2019 enthüllt wird.

Gerüchte darüber, dass das Samsung Galaxy S10 und auch das Galaxy Note 10 keinen klassischen Kopfhöreranschluss bieten werden, machen bereits seit Längerem die Runde. Sollte das der Fall sein, bleiben euch künftig wohl zwei Optionen: Entweder ihr verbindet kabellose Kopfhörer via Bluetooth. Oder ihr schließt eure kabelgebundenen Kopfhörer über einen Adapter an. Auf dem mutmaßlichen Foto des W2019 ist zumindest ausschließlich ein USB-C-Ansschluss zu erkennen.