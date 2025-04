Günstige Gelegenheit für Fans des Galaxy S25 Ultra: Bei Vodafone gibt's das Edel-Handy jetzt mit Galaxy Watch Ultra gratis und attraktivem Tarifrabatt – bei nur 1 Euro Anzahlung. Und: Auch wer nur einen Handyvertrag möchte, spart jetzt kräftig. Denn beim bekannten Provider hat sich jetzt viel verändert. Darunter auch, wie lange ihr euer Smartphone abbezahlt. Nur so viel sei gesagt: Es lohnt sich, wenn ihr diesen Artikel komplett lest.

Jetzt heißt's schnell sein: Bis zum 12. Mai 2025 bekommt ihr bei Vodafone eine Galaxy Watch Ultra geschenkt, wenn ihr ein Galaxy S25 Ultra bestellt. Im freien Handel kostet die Premium-Smartwatch über 380 Euro bei seriösen Händlern. Hier spart ihr schon einmal kräftig.

Ihr spart aber gleich doppelt: Es winken zwei Jahre lang 25 Prozent Rabatt auf den Handyvertrag eurer Wahl. Wir empfehlen den Tarif Gigamobil S, der euch 25 GB monatliches Datenvolumen beschert. Fair: Unverbrauchtes Datenvolumen nehmt ihr automatisch in den nächsten Monat mit. All das zusammen gibt's jetzt für nur 61,99 Euro monatlich. Mit Tarifrabatt und Wert der Smartwatch spart ihr also über 620 Euro über die Laufzeit. Wer direkt über Vodafone ins Netz will, hat jetzt eine gute Gelegenheit.

Jetzt Angebot sichern:

Android-König mit Eingabestift Samsung Galaxy S25 Ultra Eine großartige Kamera, ein riesiges Display, Top-Leistung und ein cooler Eingabestift: Das Galaxy S25 Ultra ist ein König unter den Android-Handys. Es gibt kaum ein besseres Smartphone in 2025. Jetzt mehr erfahren: Galaxy S25 Ultra Technische Daten inkl. Top-Tarif (25 GB)

Jetzt mit flexiblem Ratenplan

Galaxy Watch Ultra gratis ab 61,99 € Zu Vodafone

Gut zu wissen: Wer sich für einen Tarif mit 50 GB Datenvolumen (GigaMobil M) oder mehr entscheidet, profitiert zusätzlich vom Ratenzahlungsrabatt. Und Bestandskunden fahren noch günstiger: Besitzt ihr schon Festnetz-Internet von Vodafone, spart ihr weitere 10 Euro im Monat und erhaltet mit dem GigaMobil M unendlich Datenvolumen statt 50 GB.

Die Galaxy Watch Ultra gibt's in 47 mm – sie ist Samsungs Antwort auf die Apple Watch Ultra. (© 2024 Samsung )

Jeder Handyvertrag 25 Prozent günstiger

Darf es doch ein anderes Handy-Bundle sein? Die anfangs erwähnten 25 Prozent Tarifrabatt sind nicht auf das Galaxy S25 Ultra mit Vertrag beschränkt. Die Vergünstigung gilt aktuell für jeden Handytarif bei Vodafone – unabhängig davon, ob er ihn mit oder ohne Handy bestellt. Bis wann die Aktion läuft, hat uns der Provider aber nicht kommuniziert. Unter Umständen solltet ihr euch also beeilen. Im Onlineshop des Providers ist zur Rabattaktion nur von "Stand April 2025" die Rede. Das heißt nicht zwangsläufig, dass das Angebot zum Monatswechsel endet. Es klingt aber zumindest danach, dass es befristet ist.

Seid ihr unter 28 Jahre alt, spart ihr sogar noch mehr. Denn dann greift zusätzlich der Rabatt für junge Leute:

Ganz neu: Flexible Handy-Ratenzahlung

Ihr könnt zusätzlich von der größten Vodafone-Neuerung seit Jahren profitieren: Durch eine Umstellung habt ihr nun größeren Einfluss auf die monatlich anfallende Rate, wenn ihr ein Handy bei Vodafone bestellt. Denn ab sofort könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr euer Wunschgerät über 12, 24 oder 36 Monate hinweg bezahlen möchtet. Je höher die Laufzeit, desto geringer die monatlichen Kosten. Abhängig von Handy und Laufzeit profitiert ihr außerdem von attraktiven Ratenzahlungsrabatten und spart so jeden Monat zusätzlich.

Besonders spannend: Durch die Umstellung entfallen die hohen Anzahlungen auf Premium-Smartphones in bestimmten Tarif-Kombis. Ab sofort zahlt ihr in der Regel nur einen Euro für das Handys selbst an. Und ist das Smartphone abbezahlt, entfallen die Raten automatisch – ihr zahlt dann nur noch für den Tarif.

Bei Top-Modellen wie dem Galaxy S25 Ultra lohnt sich der Blick auf das 36-Monate-Angebot. Premium-Smartphones lassen sich heutzutage locker drei Jahre oder länger nutzen, ohne dass sich diese veraltet anfühlen. Egal, wofür ihr euch entscheidet: Die Laufzeit eures Handytarifs bleibt bei 24 Monaten. Danach könnt ihr den Tarif schon frei anpassen.

Warum Vodafone?

Ein Handyvertrag von Vodafone ist das Tarif-Pendant zum Galaxy S25 Ultra: Ihr bekommt viele Premium-Vorteile, die es bei günstigen Anbietern nicht in diesem Umfang gibt:

hervorragendes Netz

superschnelles Internet (bis zu 300 Mbit/s) und mehr Akkulaufzeit sowie Speed dank 5G+ bzw. 5G SA

bevorzugter Mobilfunkzugriff bei hoher Auslastung (verglichen mit Sub-Anbietern)

exklusive Benefits wie z. B. GigaDepot (unbenutztes Datenvolumen in Folgemonat mitnehmen), Kombi-Vorteil (Rabatt auf weitere Vodafone-Produkte) oder Vodafone Happy (Vorteilsprogramm mit Gewinnspiele, früher Zugriff auf Event-Tickets und Deals)

Warum das Galaxy S25 Ultra?

Mit dem Galaxy S25 Ultra sichert ihr euch eines der derzeit besten Handys überhaupt. Samsungs Flaggschiff ist in jeder Hinsicht erstklassig und verfügt unter anderem über eine der besten Handy-Kameras auf dem Markt. Einzigartig ist der im Gehäuse untergebrachte S Pen – ein Eingabestift für das große Display. Passend dazu bekommt ihr für kurze Zeit eine der besten Smartwatches gratis dazu: Die Galaxy Watch Ultra ist im Android-Bereich eine absolute Top-Option. Doch wartet nicht zu lang – das Angebot gilt nur bis zum 12. Mai 2025.

