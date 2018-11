WhatsApp testet Privatnachrichten in Gruppen

Nutzer von WhatsApp dürfen sich offenbar wieder über ein neues Feature freuen: In dem Messenger könnt ihr künftig aus Gruppenchats private Nachrichten versenden. Für Beta-Tester steht die Neuerung bereits zur Verfügung.

Die Funktion "Privat antworten" befindet sich aktuell in der Testphase, berichtet WABetainfo. Beta-Tester können bereits mit privaten Nachrichten auf Gruppentexte antworten. Dies kann zum Beispiel nützlich sein, wenn ihr direkt auf eine Nachricht reagieren möchtet, die Kommunikation fortan aber nur im kleinen Rahmen geführt werden soll.

Unterhaltung im privaten Rahmen

Um das Feature zu nutzen, haltet ihr auf die entsprechende Nachricht gedrückt. Es tauchen diverse Chat-Optionen auf, zu der auch "Privat antworten" zählt. Tippt auf die Auswahlmöglichkeit und es öffnet sich ein privates Fenster mit dem Text, auf den ihr reagieren möchtet. Nun könnt ihr die ursprüngliche Unterhaltung fortsetzen – nur eben im privaten Rahmen.

Das Feature funktioniert offenbar auch in bereits geschlossenen Gruppen sowie in Gruppen, in denen nur Administratoren Schreibrechte haben. Ob und wann die Neuerung das Beta-Programm verlässt und Teil der stabilen Version wird, ist noch nicht bekannt.

Für WhatsApp-Nutzer dürfte die Nachricht zumindest etwas Balsam auf die Seelen sein. Zuletzt sorgte die offizielle Bestätigung, dass der Messenger schon bald Werbung anzeigt, für getrübte Stimmung. Die Anzeigen sollen im Status auftauchen. Der Startschuss wird wohl in 2019 erfolgen.