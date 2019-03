Xbox One S ohne Laufwerk soll in Kürze erscheinen

Die Xbox One S gibt es bald wohl auch ohne ein eingebautes Laufwerk

Spiele für die Xbox One S gibt es längst nicht nur auf Disc. Nahezu alle Games könnt ihr auch über den Store von Microsoft digital herunterladen. Viele Spieler greifen wohl zu dieser Möglichkeit – und das weiß der Hersteller: In Kürze soll eine Variante der Konsole ohne Laufwerk erscheinen. Diese Eigenschaft könnte auch die nächste Konsolengeneration auszeichnen.

Schon Mitte April 2019 könnt ihr eine neue Konsole von Microsoft vorbestellen, will Windows Central von Insider-Quellen erfahren haben. Der Marktstart erfolgt angelich im Mai. Das Gerät soll den Namen "Xbox One S All-Digital Edition" tragen und ohne ein Laufwerk auskommen. Mit einer Disc kann das System demnach nichts anfangen. Ihr könntet Spiele wohl nur über den Xbox Store und Game Pass beziehen.

Vorbereitung auf xCloud?

Wie viel Speicherplatz die Xbox One S ohne Laufwerk bieten soll, ist leider nicht bekannt. Wenn etwa eine Festplatte mit 1 TB freiem Speicher verbaut ist, dürfte sie nur für etwas mehr als 20 Spiele reichen – sofern ihr nicht zusätzlich eine externe HDD anschließt. Die neue Xbox-Ausführung soll günstiger als alle bislang erhältlichen Modelle sein.

Mit einer Xbox One S ohne Laufwerk könnte Microsoft einen weiteren Schritt in Richtung Game-Streaming gehen. Seit einer Weile arbeitet das Unternehmen bereits an Project xCloud. Ein Dienst, der irgendwann nicht nur auf der Xbox erscheinen soll, sondern auch auf anderen Geräten wie der Nintendo Switch.

Eine "Xbox One S All-Digital Edition" ist nicht unwahrscheinlich. Offenbar verfolgt Microsoft einen ähnlichen Plan bereits für seine nächste Konsolengeneration. Zu dieser soll ebenfalls ein Spielesystem gehören, das ohne ein Laufwerk auskommt. Zeitgleich arbeitet das Unternehmen angeblich einen Dienst, der Disc-Spiele in digitale Lizenzen umwandelt. So hätten Nutzer kaum einen Nachteil, wenn sie sich für eine Xbox ohne Laufwerk entscheiden.