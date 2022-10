Xiaomi 12T im Live-Stream: So seht ihr die große Enthüllung

Update: Xiaomi hat das 12T und 12T Pro offiziell vorgestellt. Xiaomi hat das 12T und 12T Pro offiziell vorgestellt. Alle Infos findet ihr hier.

Habt ihr euch schon vom Launch des iPhone 14 erholt? Gut, denn es steht bereits die nächste Enthüllung an. Heute, am 4. Oktober 2022, wird das Xiaomi 12T enthüllt. Zum Release gibt es wie üblich einen Live-Stream, der euch direkt über alle Neuerungen informiert.

Am 4. Oktober um 14 Uhr startet der große Live-Stream von Xiaomi. Das Unternehmen hat bereits verraten, dass sich das Event auf die 12T-Serie fokussieren wird. Welche Modelle uns im Detail erwarten, erfahren wir dann in wenigen Stunden. Gleich drei Plattformen stehen euch für die Übertragung zur Auswahl. Hier könnt ihr die Enthüllung ab 14 Uhr verfolgen:

Welche Smartphones stellt Xiaomi vor?

Bislang wissen wir nur, dass uns die "12T-Serie" erwartet. Genauere Angaben hat das chinesische Unternehmen noch nicht gemacht. Blicken wir aber zurück auf die T-Modelle der letzten Jahre, gehen wir fest von einer Präsentation des Xiaomi 12T und Xiaomi 12T Pro aus. Weniger sicher ist für uns, ob diese Reihe noch um ein Xiaomi 12T Lite ergänzt wird.

Im Vorfeld bewirbt Xiaomi das Event mit den Worten "Macht Momente Mega". Womöglich bezieht sich der Hersteller damit auf die verbaute Kamera. Es würde uns nicht verwundern, wenn uns hier das eine oder andere besondere Feature erwartet. Schon in den vergangen Jahren hat Xiaomi sich immer wieder neue Kamera-Funktionen einfallen lassen, die es so bei der Konkurrenz nicht gibt. Seien es der Himmel-Austausch, die cinematischen Video-Funktionen oder die Langzeitbelichtungs-Effekte.

Und falls ihr euch fragt, was die T-Serie überhaupt auszeichnet: Xiaomi selbst spricht davon, dass euch hier eine Flaggschiff-Alternative erwartet, die den Fokus anders setzt als die Hauptreihe. So wird sich das 12T wohl in einigen Punkten vom bereits verfügbaren Xiaomi 12 (Pro) unterscheiden. In der Vergangenheit waren die Unterschiede etwa bei Kamera und Display zu finden. Wie gut sich bereits das Xiaomi 12 im Test geschlagen hat, lest ihr hier.

Sobald die neuen Modelle offiziell sind, liefern wir euch natürlich alle wichtigen Infos auf CURVED.

