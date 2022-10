Xiaomi 12T (Pro) vorgestellt: Das können die neuen Smartphones

Xiaomi hat gleich zwei neue Top-Modelle auf einem Event angekündigt. Das Xiaomi 12T und 12T Pro heben sich dabei von der bekannten 12er-Serie um einige Verbesserungen ab. Welche das sind und wie viel ihr für die neuen Modelle bezahlen müsst, verraten wir euch hier.

Das Xiaomi 12T und 12T Pro bauen auf der bereits veröffentlichten 12er-Serie auf. Der Hersteller verspricht aber einige Veränderungen bei den Xiaomi-Smartphones. Beim ersten Blick auf die zwei neuen Xiaomi-Modelle fällt auf: Optische Unterschiede zwischen 12T und 12T Pro müssen im Detail gesucht werden. In Sachen Design sehen die beiden Geräte fast identisch aus. Die großen Unterschiede liegen hinter der Optik verborgen.

Xiaomi 12T und 12T Pro im Überblick

Im Xiaomi 12T ist der Prozessor MediaTek Dimensity 8100-Ultra verbaut, während die Pro-Variante mit dem Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 ausgestattet ist. Den aktuellen Flaggschiff-Prozessor bietet also nur das Xiaomi 12T Pro. Allerdings dürfte die Power des MediaTek-Chips für die meisten Anwender im Alltag locker ausreichen. Gerade das 12T Pro dürfte mit dem Chipsatz aber die Leistung des bereits erhältlichen Xiaomi 12 Pro übertrumpfen – wenn auch nur geringfügig.

Auch bei der Akkulaufzeit könnten die T-Modelle dem Xiaomi 12 und 12 Pro überlegen sein. Sowohl Xiaomi 12T als auch 12T Pro bieten einen 5000 mAh-Akku. Die älteren Smartphones haben Akkus mit 4500 mAh beziehungsweise 4600 mAh (Pro-Modell) verbaut.

Hier findet ihr die wichtigsten technischen Eckdaten der beiden Modelle:

Xiaomi 12T Prozessor: MediaTek Dimensity 8100-Ultra

Display: 6,67 Zoll AMOLED, adaptive Bildwiederholrate bis 120 Hz

RAM: 8 GB LPDDR5

Speicher: 128 GB oder 256 GB

Akku und Ladegeschwindigkeit: 5000 mAh, Laden mit 120 W, kein Wireless Charging

Kameras: 108 MP Weitwinkel, 8 MP Ultraweitwinkel, 2 MP Makro

Frontkamera: 20 MP

Das Xiaomi 12T (Pro) bleibt dem Design der 12er-Reihe weitestgehend treu. (© 2022 Xiaomi )

Xiaomi 12T Pro Prozessor: Snapdragon 8+ Gen1

Display: 6,67 Zoll AMOLED, adaptive Bildwiederholrate bis 120 Hz

RAM:8 GB LPDDR5

Speicher: 256 GB

Akku und Ladegeschwindigkeit: 5000 mAh, Laden mit 120 W, kein Wireless Charging

Kameras: 200 MP Weitwinkel, 8 MP Ultraweitwinkel, 2P Makro

Frontkamera: 20 MP

Das Xiaomi 12T Pro bietet als Besonderheit ein Weitwinkelobjektiv mit 200 MP. Somit haben wir eines der ersten Smartphones vor uns, das mit einer solch hohen Kamera-Auflösung kommt. Das 12T bringt immerhin 108 MP mit, was im Vergleich zu den 50 MP des direkten Vorgängers immer noch eine enorme Steigerung ist. Ob beide Smartphones die hohen Megapixel-Werte auch in detailreiche Fotos verwandeln können, wird spätestens der CURVED-Test zeigen. Wie sich das Xiaomi 12 im Test geschlagen hat, erfahrt ihr hier.

Bei den restlichen Kamera-Objektiven hat sich der Hersteller mit weniger Megapixel begnügt. Hier bietet Xiaomi ein 8MP Ultraweitwinkel sowie eine 2 MP-Makrokamera. Zum Vergleich: Beim Xiaomi 12 erwartet euch ein Ultraweitwinkelsensor mit 13 MP und ein Makro mit 5 MP. Beim Xiaomi 12 Pro sind es sogar jeweils 50 MP.

Das Display ist bei beiden Modellen 6,67 Zoll groß und setzt auf AMOLED-Technologie. Wie schon bei den Vorgängern passt sich die variable Bildrate an den gezeigten Inhalt an. Das spart Akku und sorgt für eine reibungslosere Nutzungserfahrung. Auch 5G-Support hat Xiaomi beim 12T und 12T Pro beibehalten. Zum Vergleich: Das Xiaomi 12 bleibt mit seinem 6,28-Zoll-Screen damit das kleinste Top-Modell des Herstellers

Release und Preis des Xiaomi 12T (Pro)

Der Vorverkauf des Xiaomi 12T und 12T Pro ist bereits gestartet. In den Händlerregalen stehen die Modelle dann ab dem 13. Oktober. Das Xiaomi 12T bekommt ihr in Blau, Silber oder Schwarz. Es kostet in der kleinsten Speicherkonfiguration (128 GB) 599,90 Euro. Wollt ihr 256 GB Speicher, müsst ihr 50 Euro extra zahlen.

Das Xiaomi 12T Pro kommt ebenso in den Farben Blau, Silber und Schwarz in den Handel. Erhältlich ist es ausschließlich mit 256 GB internem Speicher. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 799,90 Euro.

