Xiaomi Mi Mix: Smartphone mit randlosem Display in Weiß vorgestellt

Eine neue Version des Mi Mix kommt: Xiaomi hat die CES 2017 in Las Vegas genutzt, um sein aktuelles Smartphone in einer neuen Farbvariante anzukündigen. Das Gerät mit nahezu randlosem Display soll bald auch in Weiß zur Verfügung stehen.

Die weiße Ausführung des Xiaomi Mi Mix besitzt laut Hersteller wie das schwarze Modell ein Gehäuse aus Keramik, berichtet Android Authority. Die schlechte Nachricht: Wie die andere Ausführung wird auch die neue Farbvariante zunächst nur in China angeboten, der Heimat von Xiaomi. Das weiße Modell soll im Laufe des Jahres erhältlich sein – ein genaues Release-Datum hat das Unternehmen auf der CES nicht verraten. Wenn Ihr also Interesse an dem Gerät habt, seid Ihr wie bei der schwarzen Variante auf Import-Händler angewiesen.

Gegen Kratzer geschützt

Das glatte Gehäuse ist also ein Merkmal des Mi Mix, das auch der weißen Version zugutekommt. Die Wahl von Keramik als Material hat einen entscheidenden Vorteil gegenüber anderen Werkstoffen: Das Smartphone ist dadurch weniger anfällig für Kratzer. Wie ein Smartphone mit glänzender Farbe ohne Keramik nach zwei Monaten normalen Gebrauchs aussehen kann, hat ein Nutzer unlängst anhand des iPhone 7 in Diamantschwarz dokumentiert.

Beim Xiaomi Mi Mix handelt es sich um ein "Konzept-Smartphone", das international für Aufsehen gesorgt hat – vor allem aufgrund des Displays, das beinahe ohne Rand an den Seiten auskommt. Dadurch fällt das Gerät trotz des massiven 6,4-Zoll-Bildschirms vergleichsweise klein aus; dennoch handelt es sich um ein sehr großes Phablet. Wie sich das Smartphone in der Praxis beweist, könnt Ihr in unserem Testbericht nachlesen.