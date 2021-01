Top-Modell im Hands-On: Das Galaxy S21 Ultra ist technologisch noch einmal einen großen Schritt vor dem Galaxy S21 und S21+. Zwei Telefotolinsen, ein 6,8-Zoll OLED-Display und Unterstützung für den S Pen machen das S21 Ultra zum absoluten Flaggschiff. Trotzdem ist der Preis im Vergleich zum Vorgänger sogar gesunken. Was das Gerät kann, zeigt unser Test.

Hinweis: Hier handelt es sich um ein Hands-On, das unseren ersten Eindruck schildert. In wenigen Tagen folgt der komplette Test.

Im Galaxy S21 Ultra hat Samsung so ziemlich alles verbaut, was an High-End-Hardware möglich ist. Entsprechend umfangreich ist die Feature-Liste, der wir in unserem Hands-On einen ersten Blick widmen. Dabei sind unsere Erwartungen dem Preis angemessen sehr hoch. Denn wenn Samsung 1250 Euro verlangt, dann muss auch alles am Gerät stimmen.

Inhaltsverzeichnis

Erster Eindruck

Zunächst fällt die recht schmale Schachtel auf, in der das Galaxy S21 Ultra steckt. Da kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten ist, kann Samsung einiges an Verpackungsmaterial einsparen. Damit ist zum Einen der Umwelt geholfen, zum Anderen kann die Firma so wohl ein paar Euro in der Produktion sparen. Mich persönlich stört es nicht, denn ich habe daheim mehr als genug Netzteile für Smartphones. Schnellladen fällt damit zwar weg, aber da das S21 Ultra sowieso nur bis zu 25 Watt unterstützt, verpasst ihr hier keine großen Sprünge in Sachen Zeitersparnis.

Im Lieferumfang des Galaxy S21 Ultra ist kein Ladegerät enthalten (© 2021 CURVED)

Das S21 Ultra in die Hand genommen, fällt sofort auf: Das Flaggschiff ist groß… und schwer. Das Telefon bringt 229 Gramm auf die Waage, ist also noch schwerer als das etwas größere Galaxy Note 20 Ultra. Zusammen mit der Dicke von fast 9 mm macht das Gerät damit einen sehr wuchtigen, aber auch hochwertigen Eindruck.

Design: ultrawuchtig

Auf der Vorderseite sieht das Galaxy S21 Ultra mit seinem nahezu randlosem 6,8-Zoll-Display seinem Vorgänger noch recht ähnlich. Wieder kommt eine Punch-Hole-Kamera zum Einsatz, die mir allerdings schon nach kurzer Zeit kaum noch aufgefallen ist. Besonders schön ist, dass nun auch bei voller Auflösung eine Bildwiederholrate von 120 Hertz unterstützt wird. Beim S20 Ultra drosselt Samsung die Auflösung auf FullHD, wenn ihr 120 Hertz nutzen wollt.

Endlich: 120 Hertz auch mit voller Auflösung (© 2021 CURVED)

Die Rückseite des S21 Ultra hat einen völlig neuen Look spendiert bekommen. Ins Auge fällt hier zunächst der ausladende Kamerasockel mit den vier großen Objektiven. Die gesamte Anordnung geht fließend in den Geräterahmen über, wodurch sich ein harmonisches Gesamtbild ergibt. An dieser Stelle ist das Smartphone allerdings noch einmal deutlich dicker.

Hübsch ist auch das matte Schwarz, welches Samsung als Phantom Black bezeichnet. Das Firmenlogo reflektiert das Licht, wodurch es sich etwas von der übrigen Rückseite absetzt. In der Hand gibt das matte Finish ein gutes Gefühl, allerdings mangelt es deutlich an Grifffestigkeit.

Das Schwarz ist zwar hübsch, aber es besteht hohe Rutschgefahr (© 2021 CURVED)

Kamera im Hands-On

Im Bereich von Kamera-Hardware ist das S21 Ultra üppig ausgestattet. Verbaut ist hier ein 108 Megapixel Hauptsensor, eine Ultraweitwinkelkamera mit 12 MP und zwei Telefotolinsen. Die erste davon bietet dreifachen optischen Zoom, die zweite erreicht dank Periskop-Technologie sogar eine zehnfache Vergrößerung. Beide Telekameras lösen mit 10 Megapixeln auf.

Das S21 Ultra bietet hier so viel Umfang, dass ein Überblick aller Funktionen den Rahmen dieses Hands-On sprengen würde. Aufgefallen ist mir allerdings, dass die Autofokus-Probleme des Vorgänger verschwunden sind. Hier leistet der neue Laser-Sensor ganze Arbeit.

Die Kamera nimmt einen guten Teil der Rückseite des Galaxy S21 Ultra ein (© 2021 CURVED)

Erste Fotos zeigen, dass die Kamera-Software wieder typisch Samsung ist. Farben wirken bei ersten Test-Aufnahmen sehr kräftig, besonders wenn HDR aktiviert ist. Damit ist das Ergebnis nicht besonders lebensnah, aber fällt auch ohne Filter auf Social Media auf. Wenn ihr es lieber realitätsnah haben möchtet, oder die Fotos nachbearbeiten möchtet, dann könnt ihr im Pro-Modus auch RAW-Daten aufnehmen.

Das Galaxy S21 Ultra stellt auch auf sehr kurze Distanz noch scharf (© 2021 CURVED)

Die Farben wirken teils kräftiger als in der Realität (© 2021 CURVED)

Das obligatorische Katzenfoto (© 2021 CURVED)









Alle vier Kameras des S21 Ultra können Videos in 4K mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde aufzeichnen. Die Hauptlinse schafft sogar 8K in 30 fps, großer Verbesserungen zum Vorgänger fallen auf den ersten Blick aber leider nicht auf.

Software, S Pen und Prozessor

Auf dem S21 Ultra läuft Samsungs hauseigene Benutzeroberfläche One UI 3.1 und Android 11. Damit habt ihr die jeweils neuste Version von Googles und Samsungs Software und damit auch eine Auswahl an neuen Features. Viel hat sich auf den ersten Blick aber dann doch nicht im Vergleich zum Vorgänger verändert. Hier werden wir im fertigen Test noch einmal einen genaueren Blick darauf werfen.

Exklusiv in der S21-Serie bietet das Ultra-Modell Unterstützung für den S Pen. Diesen müsst ihr allerdings zusätzlich erwerben und verstauen, denn anders als bei der Note-Serie könnt ihr den Eingabestift nicht im Gerät verstauen. Immerhin ist das S21 Ultra abwärtskompatibel und auch der S Pen vom Note 9 funktioniert einwandfrei mit dem Flaggschiff.

Der Akku des Galaxy S21 Ultra fasst 5000 mAh und sollte euch entspannt durch den Tag bringen (© 2021 CURVED)

Im Inneren steckt der Exynos 2100, Samsungs erster 5-nm-Chipsatz. Acht Kerne, einer davon der Hoch-Performance Cortex-X, sollen für die nötige Power sorgen. Neben der Leistung ging es beim neuen Prozessor aber auch um Effizienz, die beim S20 Ultra noch etwas zu wünschen übrig ließ. Das lässt auf eine verbesserte Akkulaufzeit hoffen, dafür fehlt es aber noch an längerfristig angelegten Tests.

Ausblick: S21 Ultra im Test Top oder Flop?

Das Galaxy S21 Ultra ist klar ein Anwärter auf den Smartphone-Thron 2021. Das Display ist beeindruckend und endlich auch bei voller Auflösung sehr flüssig dank 120 Hertz. Auch die Kamera wurde sinnvoll verbessert und bietet für praktisch jedes Motiv eine passende Linse. An der reinen Hardware gäbe es so eigentlich nichts zu bemängeln, wenn da nicht der fehlende MicroSD-Schacht wäre. Die Grundausstattung mit 128 GB ist daher kaum zu empfehlen, wenn ihr zum Beispiel sehr viele 4k/8k-Videos drehen möchtet und Fotos im RAW-Format schießen wollt. Schließlich fressen hochauflösende Fotos und Videos ordentlich Speicher.

Das S21 Ultra ist zwar in der kleinsten Variante 100 Euro günstiger als der Vorgänger, aber ohne Speichererweiterung solltet ihr darüber nachdenken, auf das 256-GB-Modell ausweichen. Dafür sind stolze 1299 Euro fällig. Auch das Netzteil kostet noch einmal ein paar Euro extra, so dass ihr letztendlich vermutlich wieder beim Preis des S20 Ultra landet.

Mehr lest ihr demnächst auf CURVED im kompletten Testbericht. Inklusive Fazit und Wertung.