Sony Xperia XZ1 im Test: das Hands-on des Oreo-Smartphones [mit Video]

Das Sony Xperia XZ1 ist eines der ersten Smartphones, das ab Werk mit Googles neuem Betriebssystem Android 8.0 Oreo ausgeliefert wird. Was es noch kann, klären wir im Hands-on.

Rund drei Monate sind seit unserem Test des Sony Xperia XZ Premium vergangen, da bringt der Konzern aus Japan schon das nächste Top-Gerät auf den Markt. Aber keine Bange. Das neue Xperia XZ1 ist kein Nachfolger des Premium-Modells, sondern vielmehr der kleine Bruder. Tatsächlich ist das XZ 1 auch physisch kompakter als das XZ Premium. Statt eines 5,5-Zoll-Bildschirms verbaut Sony "nur" ein 5,2 Zoll großes Panel.

Fans mögen den Xperia-Look

Außerdem wird das Gehäuse des XZ1 aus einem einzelnen Aluminiumblock gefräst. Auf den spiegelnden Glasüberzug des XZ Premium verzichtet Sony beim kleinen Bruder. Darüber hinaus ist die Zugehörigkeit zur Xperia-Familie unverkennbar. Neben der gewohnt hochwertigen Verarbeitung bedeutet das vor allem: große Display-Ränder oben und unten. Das ist aber nur logisch. Denn so ergibt sich zusammen mit dem Xperia XZ Premium und dem XZ 1 Compact ein stimmiges Gesamtbild. Darüber hinaus verriet ein Sony-Mitarbeiter im Gespräch, dass der markante Look bei den Kunden gut ankomme. Auch deswegen habe man auf ein Randlos-Design à la Galaxy S8 verzichtet.

Wertig und wasserdicht: Das Xperia XZ1 kommt mit Aluminiumgehäuse. (© 2017 CURVED)

Die Ränder machen das XZ1 zwar größer als nötig, aber nicht unhandlich. Es liegt sogar noch ein bisschen besser in der Hand als das Xperia XZ Premium. Optisch am besten gefällt die Rückseite des Smartphones. Weil die Antennenstreifen auf der Seite liegen, wird sie nur von der Kamera und dem Xperia-Logo geziert. Sie besticht so, wie etwa schon beim Xperia X, durch einen schlichten, aber nicht minder schicken Look, der in Schwarz am besten zur Geltung kommt. Darüber hinaus wird es das XZ1 auch in Silber, Blau und Pink in den Handel kommen.

Xperia-typisch liegen alle Bedienelemente auf der rechten Seite. Neben den Lautstärketasten sind das der Einschalter mit integriertem Fingerabdrucksensor und der Kamera-Button für den Schnellstart der Kamera-App. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich der Einschub für die SIM- und microSD-Karte. Lob gibt es für den USB-C-Anschluss. Bei vielen anderen Geräten wird der zwar beworben, es handelt sich dann aber in der Regel um den USB-2.0-Standard. Bei Sony kommt dagegen das neue USB 3.1 zum Einsatz. Der Standard ermöglicht unter anderem eine höhere Datenübertragungsrate.

Kamera mit 3D-Scan-Funktion

Den braucht Ihr auch, um Inhalte schnell vom Smartphone auf den PC zu bekommen. Denn traditionell steht die Kamera bei den Xperia-Geräten im Fokus. Im XZ1 kommt wie im XZ Premium eine Kamera mit 19 Megapixeln zum Einsatz. Im Test des Top-Smartphones konnte uns die Knipse bereits überzeugen. Das liegt in der Topliste der besten Kamera-Smartphones auf Platz vier. Eine ähnlich gute Position dürfte dann auch das Xperia XZ1 erreichen.

Denn Sony spendiert dem Smartphone unter anderem neue Funktionen für den aus dem Xperia X bekannten prädiktiven Autofokus. Der kann die Kamera nicht mehr nur auf sich bewegende Objekte scharf stellen, sondern unterstützt nun auch Serienbildaufnahmen und bekommt eine Lächel-Erkennung. Die Frontkamera nimmt Selfies mit 13 Megapixeln auf. Auch hier konnte das Xperia XZ Premium schon im Test überzeugen. Außerdem unterstützt auch die Kamera im XZ1 Video-Aufnahmen in 4K-Auflösung und einen Superzeitlupen-Modus mit 940 Bildern pro Sekunde.

Besonders interessant ist aber eine andere App auf dem Smartphone. Mit "3D Creator" könnt Ihr nämlich Scans von Objekten und sogar Gesichtern anfertigen. Viel Vorwissen braucht Ihr dafür nicht, allerdings ist etwas Übung gefragt. Unter Anleitung der App scannten wir das Gesicht unsere Fotografin Katrin nach und nach ein. Der erste Versuch sah dem realen Vorbild allerdings wenig ähnlich. Besser funktionierte es nach dem zweiten Scan. Wichtig dabei ist, alle Details vorsichtig mit der Kamera zu erfassen.

Das Ergebnis könnt Ihr anschließend mit Hilfe eines 3D-Druckers ausdrucken oder auf Facebook teilen. Darüber hinaus kann die Software mit den Scans aber auch noch ein wenig Schabernack treiben. Ihr könnt Euch so zum Beispiel selbst zum Gif machen oder gleich einen kleinen animierten Film mit Eurem digitalisieren Konterfrei erstellen. Damit das reibungslos funktioniert, gönnt Sony dem Xperia XZ1 natürlich auch ordentlich Rechen-Power, die der des XZ Premiums fast ebenbürtig ist.

Top-Ausstattung und Android 8.0 Oreo

Drin stecken folgerichtig der Snapdragon 835 und 4 Gigabyte (GB) Arbeitsspeicher. Dazu gibt es 64 GB festen Speicher, den Ihr um bis zu 256 GB erweitern könnt. Der Akku ist mit 2720 mAh etwas kleiner als der im Premium-Modell. Wie gut er sich im Alltag schlägt, wird der Test zeigen. Das XZ1 kommt aber auch mit QuickCharge-Funktion. Nur bei der Display-Auflösung gibt man sich knausrig. Während das Spitzenmodell von Sony Inhalte in 4K anzeigt, schafft das XZ1 nur Full-HD. Trotzdem reichte es auf den ersten Blick für ein scharfes Bild.

Beim Betriebssystem gibt man sich derweil keine Blöße: Android 8.0 Oreo kommt zum Einsatz. Allerdings sieht man davon recht wenig, da Sony die eigene Oberfläche darüber stülpt. Xperia-Kenner finden sich hier aber schnell zurecht. Käufer des 749 Euro teuren XZ-Premium-Modells müssen übrigens keine Sorge haben, etwas zu verpassen. Sowohl das Android-Update also auch die "3D Creator"-App will Sony zeitnah nachliefern.

Vorläufiges Fazit: kleiner Bruder ganz groß

Egal ob beim Design, beim Material oder bei der Ausstattung: Das Sony Xperia XZ1 bietet im Großen und Ganzen kaum Überraschungen. Stattdessen werden bestehende Funktionen logisch weiterentwickelt und das Betriebssystem aktualisiert. Die Nähe zum XZ Premium ist an jeder Ecke zu spüren. Auch beim Preis, denn der leistungstechnisch größte kleinste Bruder der (Smartphone-)Welt kommt Ende September für 699 Euro in den Handel. Ob das ein guter Deal ist, oder ob Ihr lieber zum 50 Euro teureren Flaggschiff greifen sollet, klären wir dann im Test.