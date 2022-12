Die Handyauswahl ist im vergangenen Jahr wieder um ein Vielfaches angewachsen. Doch welche Geräte von Samsung, Apple, Xiaomi und Co. haben euch am meisten begeistert? In unserem Jahresrückblick verraten wir euch, welche Smartphones 2022 die beliebtesten waren.

Das zeichnet die begehrtesten Smartphones auf CURVED aus

Wir haben unsere Verkaufszahlen ausgewertet und können euch nun genau sagen, welche Handys 2022 in unserem CURVED-Shop am meisten begeistert haben. Die Bestenliste ist deshalb besonders interessant, weil die Preisspanne sehr weit auseinander geht. Auf der einen Seite seid ihr Fans des iPhone 13 Pro Max, das ursprünglich für eine UVP ab 1249 Euro eingeführt wurde und jetzt ab 1209 Euro verfügbar ist. Es steht aber auch das Xiaomi Redmi Note 10 5G auf der Liste, das zum Marktstart eine UVP von 229,90 Euro aufrief und inzwischen ab 157,90 Euro angeboten wird (Preise Stand: Dezember 2022).

Auffällig ist außerdem, dass nur drei Hersteller vertreten sind: Apple, Xiaomi und Samsung. Xiaomi befindet sich mit drei sehr günstigen Handys in der Bestenliste. Apple hingegen mit drei High-End-Luxusmodellen. Samsung wiederum ist nur einmal vertreten und das mit seinem Überflaggschiff, dem Galaxy S22 Ultra.

Das meistgekaufte Handy 2022: iPhone 13 Pro Max

Das iPhone 13 Pro Max hat es euch besonders angetan – und wir verstehen sehr gut warum: Apples 2021er-Flaggschiff ist groß, edel und technisch auf einem Level, auf dem nur sehr wenige Smartphones konkurrieren können.

Apples iPhone 13 Pro Max mögt ihr besonders (© 2022 CURVED )

Es ist unter anderem mit einem hochauflösenden OLED-Display ausgestattet, das riesige 6,7 Zoll misst. Eine sehr gute Helligkeit und die hohe Bildwiederholrate von 120 Hz begeistern ebenfalls. Dank letzterer wirken die Bildübergänge und Animationen in den Menüs und in Spielen besonders weich.

Für eine extrem starke Leistung sorgt der A15-Bionic-Chip. Der performt so gut, dass ihr selbst in ein paar Jahren noch alle Apps und Spiele flüssig und mit kurzen Ladezeiten nutzen könnt. Hinzu kommt eine sehr lange Akkulaufzeit: Bis zu 28 Stunden Videowiedergabe verspricht Apple.

Tolle Fotos schießt ihr mit der Triple-Kamera auf der Rückseite. Mithilfe der Software sind hochwertige Aufnahmen möglich – selbst bei schlechten Lichtverhältnissen. Die Ergebnisse seht ihr in unserem Test des iPhone 13 Pro Max.

Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis: Xiaomi Redmi Note 11

Das zweitbeliebteste Smartphone unseres Jahresrückblicks ist das Xiaomi Redmi Note 11. Im Vergleich zum iPhone 13 Pro Max könnte es die Prioritäten kaum verschiedener setzen. Das Redmi Note 11 ist für alle eine gute Wahl, denen ein günstiger und fairer Preis wichtiger ist als Luxus.

Das Xiaomi Redmi Note 11 bietet viel für wenig Geld (© 2022 CURVED )

Beim Xiaomi Redmi Note 11 geht es vornehmlich um den günstigen Preis. Das heißt aber nicht, dass das Smartphone keine Top-Hardware mitbringt: Das mit 6,43 Zoll noch recht handliche AMOLED-Display löst beispielsweise in Full-HD+ auf. Es ist ausreichend hell, überzeugt mit knackiger Farbdarstellung und schafft es, mit 90 Hz Bildwiederholrate Animationen spürbar flüssiger darzustellen.

Der Snapdragon-680-Chipsatz hält nicht mit der Performance eines Flaggschiffprozessors mit, reicht für den Alltag aber vollkommen aus. Wobei selbst Multitasking – dank bis zu 6 GB RAM – kein Problem ist. Dazu gibt es einen riesigen 5000-mAh-Akku, mit dem viele Stunden Laufzeit möglich sind.

Die Vierfachkamera auf der Rückseite beweist, dass trotz kleinem Budget gute Fotos möglich sind. Auf High-End-Niveau sind die Aufnahmen zwar nicht, aber Hobbyfotografen werden garantiert ihren Spaß haben. In unserem Test des Xiaomi Redmi Note 11 könnt ihr euch selbst von der Qualität überzeugen.

Zusammenfassung: Die Schnellübersicht

