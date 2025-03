Crunchyroll-Kosten 2025: Aktuelle Preise und Abos im Überblick

Wie viel kostet Crunchyroll aktuell? Hier erfahrt ihr die Preise für alle Crunchyroll-Abos und welche Leistungen die verschiedenen Mitgliedschaften beinhalten. Wir klären außerdem, welches Abo des Anime-Streaming-Dienstes sich für welche Nutzer lohnt.

Inhaltsverzeichnis

Crunchyroll: Preise für Premium-Abos im Überblick

Neben der Gratis-Mitgliedschaft bietet Crunchyroll drei verschiedene Premium-Tarife an, die sich im Funktionsumfang und Preis unterscheiden.

Crunchyroll (Premium): Kosten der Mitgliedschaften – Überblick Kostenlos: werbefinanziert (eingeschränkt)

werbefinanziert (eingeschränkt) Fan-Abo: 6,99 Euro/Monat

6,99 Euro/Monat Mega-Fan-Abo: 9,99 Euro/Monat

9,99 Euro/Monat Mega-Fan-Abo (jährlich): 99,99 Euro/Jahr

Ihr seht, die Auswahl an unterschiedlichen Abos ist begrenzt. Große Unterschiede gibt es bei den Preisen für Crunchyroll-Mitgliedschaften nicht. Verglichen mit anderen Anbietern sind die monatlichen Kosten bei Crunchyroll relativ gering. Die Preise für ein Netflix-Abo sind zum Beispiel deutlich höher. Wer werbefreien Zugriff auf das gesamte Angebot des Anbieters haben will, muss allerdings ein Premium-Abo abschließen.

Premium-Abo im Detail: Leistungen der Mitgliedschaften

Bezogen auf reines Streaming unterscheiden sich die Premium-Abos vor allem in der Anzahl der gleichzeitigen Streams und der Unterstützung von Downloads. Im Mega-Fan-Abo erhaltet ihr Zugriff auf einen weiteren Service.

Crunchyroll: Leistungen der Abos – Überblick Kostenlos: eingeschränkte Auswahl, 1 Stream gleichzeitig

eingeschränkte Auswahl, 1 Stream gleichzeitig Fan-Abo: voller Zugriff, 1 Stream gleichzeitig, Rabatt im Shop (5 %)

voller Zugriff, 1 Stream gleichzeitig, Rabatt im Shop (5 %) Mega-Fan-Abo: voller Zugriff, 4 Streams gleichzeitig, Offline-Download, Game Vault, mehr Rabatt im Shop (10 %)

Kostenlos: Werbung wird vor und während der Folge eingespielt. Manche Animes oder Staffeln sind nur verzögert oder ausschließlich mit einer Premium-Mitgliedschaft abrufbar. Darunter fallen in der Regel auch Simulcasts (aktuelle Folgen, die kurz nach der Ausstrahlung in Japan verfügbar sind).

Werbung wird vor und während der Folge eingespielt. Manche Animes oder Staffeln sind nur verzögert oder ausschließlich mit einer Premium-Mitgliedschaft abrufbar. Darunter fallen in der Regel auch Simulcasts (aktuelle Folgen, die kurz nach der Ausstrahlung in Japan verfügbar sind). Fan-Abo (monatlich): Das Fan-Abo ist die günstigste kostenpflichtige Option. Für 6,99 Euro im Monat streamt ihr alle Inhalte ohne Werbung, allerdings nur auf einem Gerät gleichzeitig. Zusätzlich gibt es einen kleinen Rabatt von 5 Prozent im Crunchyroll-Store.

Das Fan-Abo ist die günstigste kostenpflichtige Option. Für 6,99 Euro im Monat streamt ihr alle Inhalte ohne Werbung, allerdings nur Zusätzlich gibt es einen kleinen Rabatt von 5 Prozent im Crunchyroll-Store. Mega-Fan-Abo (monatlich): Das Mega-Fan-Abo kostet 9,99 Euro pro Monat und bietet euch deutlich mehr. Ihr könnt auf bis zu vier Geräten gleichzeitig streamen und eure Lieblingsserien auch offline anschauen. Zusätzlich gibt es 10 Prozent Rabatt im Crunchyroll-Store und Zugriff auf den "Game Vault" mit kostenlosen Spielen.

Das Mega-Fan-Abo kostet 9,99 Euro pro Monat und bietet euch deutlich mehr. Ihr könnt gleichzeitig streamen und eure Lieblingsserien Zusätzlich gibt es 10 Prozent Rabatt im Crunchyroll-Store und Zugriff auf den mit kostenlosen Spielen. Mega-Fan-Abo (jährlich): Wer sich langfristig binden möchte, kann das Mega-Fan-Abo auch als Jahresmodell buchen. Das kostet einmalig 99,99 Euro – umgerechnet sind das etwa 8,33 Euro pro Monat. Der Funktionsumfang bleibt der gleiche wie beim monatlichen Mega-Fan-Abo.

Crunchyroll kostenlos testen – so geht’s

Falls ihr euch noch nicht sicher seid, ob sich die Kosten für ein Crunchyroll-Abo lohnen, könnt ihr den Anime-Streamingdienst auch kostenlos ausprobieren. Dafür nutzt ihr entweder die bereits erwähnte werbegestützte Option ohne Premium-Mitgliedschaft oder startet ein siebtägiges Probeabo. Während dieser Zeit habt ihr Zugriff auf alle Vorteile des Mega-Fan-Abos.

Wichtig: Achtet darauf, das Probeabo rechtzeitig zu kündigen, falls ihr es nicht weiter nutzen wollt. Sonst wird es nach Ablauf der sieben Tage automatisch in ein kostenpflichtiges Abo umgewandelt.

Welches Abonnement passt zu euch?

Die Wahl des richtigen Tarifs hängt davon ab, wie intensiv ihr Animes schaut. Für die meisten dürfte das Fan-Abo allerdings genügen. Hier ist unsere Einschätzung:

Unsicher: Wenn ihr Crunchyroll erst einmal testen wollt, ist das siebentägige Probeabo die beste Wahl.

Wenn ihr Crunchyroll erst einmal testen wollt, ist das siebentägige Probeabo die beste Wahl. Gelegenheits-Streamer: Alle von euch, die ab und zu eine Serie schauen und mit einem Gerät auskommen, sind mit dem Fan-Abo gut beraten.

Alle von euch, die ab und zu eine Serie schauen und mit einem Gerät auskommen, sind mit dem Fan-Abo gut beraten. Hardcore-Fans und Mehrpersonenhaushalte: Anime-Fans, die viel streamen und auch unterwegs ihre Serien sehen möchten, profitieren vom Mega-Fan-Abo. Durch die Möglichkeit, auf vier Geräten gleichzeitig zu schauen, eignet sich dieser Tarif auch für Familien oder WGs.

Wer schon weiß, dass er langfristig Animes schauen möchte, sollte sich zudem das Mega-Fan-Jahresabo anschauen. Damit könnt ihr etwas sparen, da der monatliche Preis rechnerisch auf 8,33 Euro sinkt. Übrigens: Ihr könnt das Fan- und Mega-Fan-Abo auch über Amazon Prime als Channel abschließen.

Was bietet Crunchyroll noch?

Crunchyroll stellt euch einen riesigen Anime-Katalog bereit, den ihr on demand abrufen könnt. Außerdem sind viele brandaktuelle Anime-Folgen beliebter Animes als Simulcast kurz nach der Erstausstrahlung in Japan auch hierzulande verfügbar. Der Dienst bietet aber mehr als nur Anime-Serien und Filme per Stream:

japanische Musikvideos und Konzerte in voller Länge

asiatische Live-Action-Serien (oft Dorama genannt)

Spiele-Apps für Android und iPhones/iOS (Game Vault)

Crunchyroll passt das eigene Angebot laufend an und erweitert die Auswahl an Inhalten. Auch über Events klärt der Anbieter auf der eigenen Webseite auf. In Deutschland bleibt der Streaming-Dienst im Bereich Anime definitiv die beste Adresse und zumindest aktuell im Vergleich zu anderen Streaming-Plattformen relativ günstig.

