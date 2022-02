Wer sein Handy beruflich nutzt, für den kommt es auf besondere Werte an: Zuverlässigkeit, Sicherheit und eine lange Akkulaufzeit stehen neben hoher Leistung ganz oben im Pflichtenheft. Wir stellen euch unsere Top 5 Business-Smartphones für den geschäftlichen Einsatz vor.

Inhaltsverzeichnis

Das braucht ein Business-Smartphone

Bei Business-Smartphones gilt: Das beste ist gerade gut genug. Zu den häufig genutzten Anwendungen zählen hier die Kommunikations- und Groupware-Apps, also nicht nur E-Mail und SMS, sondern auch Teams oder Slack. Ein großer Bildschirm ist da von Vorteil, weil er Informationen gut lesbar anzeigt. Alle Geräte in dieser Übersicht bieten 5G-Mobilfunktechnik, damit die Anbindung an das Firmennetz schnell und reibungslos möglich ist und auch größere Datenmengen ohne Wartezeit transferiert werden.

Ein Smartphone für den Beruf muss schnell sein und viel Speicherplatz bieten. Daneben spielen auch die Sicherheit und Zuverlässigkeit eine große Rolle. Und es gibt einige Geräte der höheren Preisklassen, die durch besondere Eigenschaften auffallen - wie einen Stift, mit dem das Smartphone noch vielseitiger genutzt werden kann. Hardware wie eine gute Kamera sind wichtig, wenn diese im geschäftlichen Umfeld eingesetzt wird, zum Beispiel die Selfie-Kamera für Videocalls.

Apple iPhone 13 Pro Max

Die iPhones von Apple bestechen durch ihre hohe Sicherheit: Bedrohungen durch Malware sind bei diesen Geräten so gut wie ausgeschlossen, weil alle Apps vor Freigabe im App Store gründlich geprüft werden. Hardware und Betriebssystem stammen von einem Hersteller, der hierfür geradesteht und dessen Zuverlässigkeit wohlbekannt ist. Durch ein wasserdichtes Gehäuse mit besonders harten Glasoberflächen vorne und hinten ist es für den Einsatz im rauen Geschäftsalltag gut gewappnet. Das iPhone 13 Pro Max (hier mit Vertrag) ist die größere Variante des Top-Modells und bietet einen Gehäuserahmen aus Edelstahl.

Das iPhone 13 Pro Max ist das Handy für die wohlhabenderen Geschäftsleute (© 2020 Apple )

Das üppige Display mit 6,7 Zoll Diagonale bietet leuchtstarke OLED-Technik, einen erweiterten Farbraum sowie eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz – das fällt vor allem bei bewegten Bildern positiv auf. Ein weiterer Vorteil: Das Gerät hat eine lange Akkulaufzeit. Im iPhone 13 Pro Max stecken neueste Prozessortechnologie sowie beste Kameratechnik: Die Objektive (Weitwinkel und Ultraweitwinkel sowie Tele) werden durch den LiDAR-Sensor ergänzt, der vor allem bei Augmented-Reality-Anwendungen sinnvoll ist, aber auch die Arbeit des Autofokus unterstützt.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Samsung hat das Galaxy S22 Ultra (hier mit Vertrag) zum Business-Smartphone geadelt. Es kommt nun mit einem S-Pen und ist designtechnisch an die eingestellte Galaxy-Note-Reihe angelehnt. Aber auch sonst ist das Samsung-Handy bestens für den Einsatz im Geschäftsalltag geeignet. So könnt ihr den Inhalt des Bildschirms mit der "DeX"-Software unkompliziert auf einen Monitor spiegeln und das Display des Smartphones zur Steuerung verwenden. Beeindruckend ist auch die 108-Megapixel-Kamera auf der Rückseite, die hervorragende Fotos schießt und Videos mit bis zu 8K Auflösung aufnimmt.

Das Samsung Galaxy S22 Ultra ist eigentlich ein "Note" (© 2022 Samsung )

Das hochauflösende Display des Galaxy S22 Ultra bietet mit einer Bilddiagonale von 6,8 Zoll genügend Platz für bequemes Arbeiten. In Sachen Leistung sticht das Samsung-Handy seine Business-Kollegen aus. Dank des Exynos-2200-Prozessors und der wahlweise 8 GB bis 12 GB Arbeitsspeicher laufen alle Arbeitsanwendungen schnell und ohne Aussetzer. Die Akkulaufzeit leidet nicht darunter, und das Gerät lädt sich über ein leistungsstärkeres Netzteil in kurzer Zeit auf. Alles in allem ist das Samsung Galaxy S22 Ultra mit seiner Ausstattung eines der besten Business-Handys.

Oppo Find X3 Pro

Zu den weniger bekannten chinesischen Herstellern von Business-Handys, die aber trotzdem Beachtung verdienen, gehört die Firma Oppo. Das Find X3 Pro gehört in deren Angebot zur Premium-Klasse und bietet alle Eigenschaften, die Geschäftsleute brauchen. Vier Kamera-Objektive sind auf der Rückseite platziert, und hinter einem steckt Sony-Sensor-Technik mit 50 Megapixeln.

Wir finden: Das Oppo Find X3 Pro sieht verdammt gut aus (© 2021 CURVED )

Mit 6,7 Zoll Display-Diagonale liegt es nur minimal hinter dem Samsung Galaxy 22 Ultra, und die füllt der OLED-Bildschirm auch mit 3.168 x 1.440 Bildpunkten und und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz. Innen arbeitet Qualcomms pfeilschneller Snapdragon 888 und wie alle anderen vorgestellten Business-Handys funkt auch das Oppo-Handy (hier mit Vertrag) mit 5G-Technik. In Punkto Sicherheit müsst ihr euch auf die Nutzung externer Apps verlassen. Dennoch: Das Oppo Find X3 Pro ein großes Gerät mit schneller Technik zu einem angemessenen Preis.

Samsung Galaxy Z Fold 3 5G

Das Samsung Galaxy Z Fold 3 5G (hier mit Vertrag) ist das Business-Handy für alle, die beim Arbeiten viel Platz benötigen. Der Bildschirm im Inneren des Falt-Smartphones misst ausgeklappt ganze 7,6 Zoll. Damit habt ihr quasi ein Tablet im Hosentaschenformat dabei. Klappt ihr das Gerät zusammen, könnt ihr es über das 6,2-Zoll-Zweitdisplay bedienen, das auf der vorderen Außenseite angebracht ist. Beide Bildschirme lösen in scharfes Full-HD+ auf, doch nur das große im Inneren bietet zudem eine 120-Hertz-Bildwiederholrate, mit der entsprechend optimierte Animationen beeindruckend flüssig aussehen.

Das Samsung Galaxy Z Fold 3 bietet euch viel Platz (© 2021 CURVED )

Wenn ihr im Arbeitsalltag ein Smartphone mit viel Rechenleistung benötigt, dann könnt ihr euch auf das Galaxy Z Fold3 verlassen. Mit einem Snapdragon-888-Chip ausgestattet, ist es jeder existierenden App gewachsen. Außerdem könnt ihr auf dem großen Display sogar mehrere Anwendungen gleichzeitig verwenden. Die Performance leidet dank der 12 GB Arbeitsspeicher nicht darunter. Solltet ihr eine gute Kamera benötigen, nutzt ihr am besten die rückseitig verbaute Triple-Kamera. Die verfügt über drei 12-MP-Sensoren und nimmt hochqualitative Videos in maximal 4k bei bis zu 30 fps auf.

Samsung Galaxy S21 EE 5G

Samsung bietet das Samsung Galaxy S21 5G inzwischen auch als "Enterprise Edition" an. Der Android-Hersteller bewirbt die Variante als Business-Smartphone, wobei der Schwerpunkt hier auf der Software liegt. Hardware-seitig unterscheidet sich das Galaxy S21 5G EE (hier mit Vertrag) nicht von der Standard-Ausführung. Das Top-Smartphone kommt unter anderem mit einem 6,2-AMOLED-Display, einem leistungsstarken Exynoss-2100-Chip und einer Triple-Kamera. Hervorragend ist auch der 4000-mAh-Akku, der laut Hersteller rund 30 Gesprächsstunden garantiert. Ihr solltet also locker durch den Arbeitsalltag kommen.

Das Samsung Galaxy S21 5G EE sieht genauso aus, wie die Standard-Version (© 2022 )

Damit das Business-Handy sicher und einfach verwaltet werden kann, kommt das Galaxy S21 5G EE mit der Knox Suite. Mit der kann ein IT-Administrator euer Smartphone jederzeit updaten und warten. Es ist sogar möglich vom zentralen Verwaltungsrechner Apps zu installieren oder zu löschen. So braucht ihr euch nie Sorgen darüber zu machen, dass euch wichtige Arbeitsprogramme fehlen. Knox beinhaltet aber auch eine Schutzkomponente. Samsung verspricht mit der Software die Daten eures Arbeitsgebers verschlüsselt zu schützen.