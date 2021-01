Die besten Mittelklasse-Smartphones

In der Mittelklasse sind diverse attraktive Smartphones zu finden, die mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen. Wir werfen für euch einen Blick auf die besten Vertreter dieses Segments.

Für unsere Übersicht der besten Mittelklasse-Smartphones haben wir Geräte mit einem regulären Preis unter 500 Euro berücksichtigt.

Inhaltsverzeichnis:

Google Pixel 4a: Die beste Kamera in der Mittelklasse

Wer ein Mittelklasse-Smartphone mit (sehr) guter Kamera sucht, hat es einfach: Das Google Pixel 4a wird dieser Anforderung gerecht. Das günstige Handy knipst Fotos, die auch von einem Flaggschiff stammen könnten. Möglich macht das Googles hervorragende Kamera-Software, die auch ohne teure Hardware sehr schöne Bilder zaubert. Und zwar ganz ohne komplizierte Einstellungen: Ihr müsst nur auf den Auslöser drücken, den Rest erledigt die Kamera-App im Alleingang.

Das Google Pixel 4a gibt es auch als 5G-Version (© 2020 Google)

Auch die restliche Ausstattung kann sich bei einem Preis von rund 340 Euro sehen lassen: Ihr bekommt ein nahezu randloses OLED-Display mit Punch-Hole-Kamera, einen guten Mittelklasse-Chipsatz und 128 GB internen Speicher für Fotos, Videos, Musik und Co. Kurzum: Nicht nur die Kamera überzeugt, sondern auch das Preis-Leistungsverhältnis insgesamt.

iPhone SE: Apples Mittleklasse-Smartphone

Ja, auch Apple hat ein Mittelklasse-Smartphone im Angebot. Mit einem Preis von etwa 450 Euro ist das iPhone SE (2020) gleichzeitig das aktuell günstigste Modell des Herstellers. Seine größte Stärke ist der Chipsatz: Der A13 Bionic kommt auch in der iPhone-11-Reihe zum Einsatz und ist eigentlich ein Flaggschiff-Antrieb. Heißt: Das iPhone SE (2020) ist eines der schnellsten Mittelklasse-Handys auf dem Markt.

So sieht das iPhone SE (2020) in Weiß aus (© 2020 Apple)

Auch die Kamera spricht für das Gerät und liefert im Vergleich zur direkten Konkurrenz gute Ergebnisse – wenn auch vielleicht nicht ganz so gute wie das Pixel 4a. Die restliche Ausstattung des iPhone SE (2020) ist solide, lediglich das Display lässt etwas zu wünschen übrig: Apple verbaut ein LCD mit relativ breiten Rändern. Der Akku ist mit 1821 mAh Apple-typisch etwas klein geraten, schafft aber laut Hersteller zum Beispiel bis zu 8 Stunden Videostreaming am Stück.

Xiaomi Mi 10T Lite 5G: Flaggschiff-Display

Für einen Preis ab rund 280 Euro ist das Xiaomi Mi 10T Lite ein echtes Schnäppchen. Das 6,67-Zoll-LC-Display des Mittelklasse-Smartphones löst nicht nur Full HD+ auf, sondern bietet dazu auch noch die Bildwiederholrate von 120 Hz. Der Chipsatz Snapdragon 750G verspricht dazu eine solide Alltagsperformance. Das eigentliche Highlight des Chips ist jedoch das 5G-Modem, mit dem schnelle Datenverbindungen im neuesten Mobilfunknetz möglich sind.

Das Xiaomi Mi 10T Lite gibt es in schickem Lila (© 2020 Xiaomi)

Auch fototechnisch ist das Xiaomi Mi 10T Lite gut aufgestellt. Die Quad-Kamera auf der Rückseite verfügt unter anderem über einen 64-MP-Weitwinkelsensor, der hochauflösende Aufnahmen verspricht. Der 4820-mAh-Akku hält bei normalem Gebrauch im Durchschnitt anderthalb bis zwei Tage. Dazu gibt es eine 33-Watt-Schnellladefunktion, die das Smartphone innerhalb kürzester Zeit wieder auflädt. Kurz gesagt: Das Xiaomi Mi 10T Lite bietet ein Top-Preis-Leistungsverhältnis.

Oppo Reno 4Z: 5G für die Mitelklasse

Auch das Oppo Reno 4Z bietet viel gute Hardware für wenig Geld. Sein 6,57-Zoll-LC-Display löst in Ful HD+ auf. Die Bildwiederholrate von 120 Hz stellt Animationen deutlich flüssiger dar als die Bildschirme von anderen Mittelklasse-Smartphones. Der Dimensity-800-Chip von MediaTek verspricht zwar nicht mehr als eine solide Alltagsperformance, ist dafür aber mit einem 5G-Modem ausgestattet. So profitiert ihr mit dem Oppo Reno 4Z von den schnellen Up- und Downloadgeschwindigkeiten des neuen Mobilfunkstandards.

So sieht das Oppo Reno 4Z aus (© 2020 CURVED)

Die Kameraausstattung des Oppo Reno 4Z ist solide. Neben dem 48-Megapixel-Hauptsensor sind noch drei weitere Objektive verbaut, die verschiedene Fotosituationen abdecken. Der 4000-mAh-Akku ist mittlerweile fast Standard und garantiert durchschnittliche Akkulaufzeiten von einem bis anderthalb Tagen. Preislich ist das Oppo Reno 4Z mit rund 280 Euro hervorragend aufgestellt: Als Mittelklasse-Smartphone bietet es euch viel Hardware, die sonst nur in teureren Geräten zu finden ist.

Galaxy A51: Preis-Leistungs-Hit 2020

Das Samsung Galaxy A51 führte 2020 lange Zeit die Preis-Leistungs-Bestenlisten an und gehört zu Samsungs erfolgreichsten Smartphones dieses Jahres. Mittlerweile ist das im Dezember 2019 veröffentlichte Mittelklasse-Smartphone zwar nicht mehr taufrisch, doch die Ausstattung überzeugt nach wie vor. Zum Beispiel durch das 6,5-Zoll-Super-AMOLED-Display, das mit knackigen Farben, guten Kontrasten und einer scharfen Auflösung (Full HD+) besticht. Etwas ernüchternder ist hingegen der Exynos-9611-Chip, der zwar zuverlässig, aber nicht übermäßig flott läuft.

Das Galaxy A51 von vorne und hinten (© 2020 CURVED Magazin)

Auf der Rückseite des Galaxy A51 ist eine Quad-Kamera verbaut, die Objektive für viele verschiedene Fotosituationen aufbietet. Die Qualität der Sensoren ist gut, kommt aber erwartungsgemäß nicht an die der Samsung-Flaggschiffe heran. Das Galaxy A51 gibt es in der Basisversion mit 4 GB RAM und 64 GB ROM ab rund 240 Euro. Wer etwas mehr will, greift am besten zur 5G-Version. Die gibt es allerdings erst ab rund 460 Euro.