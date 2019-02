Fitbit Alta HR synchronisiert nicht: So könnt ihr den Tracker zurücksetzen

Es kann verschiedene Gründe haben, weswegen ihr eure Fitbit Alta HR zurücksetzen möchtet. Hier erfahrt ihr zunächst, in welchen Fällen das überhaupt die beste Idee ist. Anschließend verraten wir euch aber auch, wie ihr vorgehen müsst.

Wann ein Zurücksetzen sinnvoll ist

Bei technischen Problemen solltet ihr zunächst einen Soft-Reset in Betracht ziehen, bevor ihr über das Zurücksetzen und damit verbundene Löschen aller eurer Daten nachdenkt. Für einen Neustart schließt ihr das Gadget an euer Ladekabel an. Drückt nun innerhalb von acht Sekunden dreimal auf die Taste am Kabel. Aber nicht zu schnell nacheinander, sonst werden eure Eingaben nicht registriert. Wenn das Logo erscheint, wird der Soft-Reset durchgeführt.

Möchtet ihr hingegen euren Fitbit Alta HR verkaufen, dann ist ein Löschen aller enthaltenen Daten angebracht. Beachtet davor jedoch, dass gebrauchte Geräte beim Weiterverkauf laut Fitbit ihre Garantie verlieren.

Fitnesstracker über Ladegerät zurücksetzen

Wie der Hersteller ebenfalls in seinem Community-Forum verrät, ist ein Zurücksetzen des Fitbit Alta HR auf Werkseinstellungen nicht möglich. Jedoch könnt ihr alle eure Daten auf dem Fitnesstracker löschen, was dem sehr nahe kommt. Dafür entfernt ihr das Gerät zunächst aus eurem Konto in der Fitbit-App und startet es dann per Soft-Reset neu. Anschließend kann der Fitnesstracker neu eingerichtet werden.

Um den Tracker aus eurem Fitbit-Konto zu löschen, meldet ihr euch zunächst in der Fitbit-App an

Oben rechts klickt ihr nun auf das Zahnradsymbol für die Einstellungen und wählt das Bild mit eurem Fitbit Alta HR aus

Anschließend scrollt ihr nach unten und klickt den Punkt "Diesen Alta HR aus deinem Konto entfernen?" aus

Nun müsst ihr den Fitness-Tracker noch neu starten. Dafür schließt ihr ihn ans Ladekabel an und drückt dann dreimal den Knopf am USB-Anschluss. Beachtet hierbei, dass ihr nicht zu schnell drückt

Wenn das Fitbit-Logo erscheint, habt ihr alles richtig gemacht

Neu einrichten

Die Neueinrichtung des Fitbit Alta HR ist nicht schwer. Zunächst müsst ihr auf dem Smartphone oder Computer eurer Wahl die kostenlose Fitbit-App installieren. Startet ihr die Anwendung zum ersten Mal, bittet sie euch Mitglied bei Fitbit zu werden oder auch zunächst, ein neues Gerät anzumelden. Die Software leitet euch dann durch den Prozess zur Eröffnung eines Fitbit-Kontos und zur Verbindung mit eurem Fitness-Tracker. In einem separaten Ratgeber findet ihr auch eine noch detailliertere Anleitung zur Einrichtung des Fitbit Alta HR.

Zusammenfassung: