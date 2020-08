Die Huawei P30 Pro New Edition hat die gleiche Kamera wie das Ursprungsmodell

Die Huawei P30 Pro New Edition ist die 2020 erschienene Neuauflage des P30 Pro. Doch wie "neu" ist sie wirklich. Wir verraten euch die Unterschiede zur Ursprungsversion – und warum der Hersteller es nicht einfach beim P40 Pro belassen hat.

Der wohl einzige, auf jeden Fall aber entscheidende Grund für die Existenz der P30 Pro New Edition ist: Huawei darf sie mit Google-Diensten ausliefern – was dem Hersteller bei komplett neuen Geräten wie dem P40 Pro aktuell nicht erlaubt ist. Das lässt bereits erahnen, dass die P30 Pro NE sich nicht allzu sehr vom ersten P30 Pro unterscheiden kann.

P30 Pro vs. P30 Pro NE: Kaum Unterschiede

Tatsächlich halten sich die Unterschiede in Grenzen, um nicht zu sagen: Man muss sie mit der Lupe suchen. Eine der wenigen Veränderungen betrifft den internen Speicher: Die Huawei P30 Pro New Edition gibt es nur mit 256 GB. Das Ursprungsmodell war dagegen auch in einer Variante mit 128 GB erhältlich.

Die Huawei P30 Pro NE gibt es auch in Silber (© 2020 CURVED Magazin)

Mehr Auswahl habt ihr dafür bei den Farben. Die Huawei P30 Pro New Edition ist nicht nur in "Black" (Schwarz) und "Aurora" (Blau / Türkis mir Farbverlauf) erhältlich, sondern auch in "Silver Frost" (Silber). Das waren sie auch bereits, die Neuerungen der P30 Pro NE. Weitere Unterschiede zum ersten P30 Pro gibt es nicht.

Darum lohnt sich der Kauf trotzdem

Großartige Änderungen an der Technik sind eigentlich auch nicht notwendig gewesen. Die vom P30 Pro vererbte Hardware kann sich auch 2020 noch sehen lassen – vor allem die exzellente Kamera. Wir haben das Smartphone vor Kurzem ausführlich getestet und waren beeindruckt von der Foto-Qualität und dem leistungsstarken optischen Zoom:

Wer unbedingt das Allerneuste braucht, kann stattdessen zum Huawei P40 Pro greifen. Das ist allerdings nicht nur deutlich teurer, sondern lässt auch die für viele Android-Nutzer selbstverständlichen Google-Dienste vermissen. Mehr dazu erfahrt ihr in den folgenden beiden Artikeln: