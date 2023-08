iPhone 15: Größe und Gewicht in der Vorschau

Das Wichtigste in Kürze

Die iPhone-14-Reihe bietet zwei Displaygrößen

Die iPhone-15-Modelle sollen ähnliche groß und schwer sein

Die Pro-Modelle könnten von neuem Material profitieren

Apple dürfte schon bald neue iPhones vorstellen. Dabei werden – wie im letzten Jahr – vier verschiedene Modelle erwartet. Die sollen sich wieder in Größe und Gewicht unterscheiden, um jedem Nutzer eine passende Option zur Verfügung zu stellen.

Höchstwahrscheinlich wird Apple den Release des iPhone 15 im Herbst 2023 feiern. Die Gerüchteküche geht derzeit davon aus, dass sich Größe und Gewicht nur marginal von den direkten Vorgängern unterscheiden sollen. Größter Unterschied: Dass für die Pro-Modelle mit Titan ein neues Gehäusematerial zur Debatte stehen soll, könnte sich positiv auf das Gewicht auswirken.

So groß sollen iPhone 15 und Co. sein

Mit der iPhone-14-Reihe hat Apple das mini-Modell auslaufen lassen und gegen ein Plus-Modell ersetzt. Damit hat der Hersteller der Reihe eine erschwinglichere große Größe hinzugefügt. Derzeit gehen die Leaker davon aus, dass das so auch für die iPhone-15-Reihe gilt. Wir sollen es also mit vier Modellen in zwei Größenklassen zu tun bekommen. Die iPhone-15-Größen könnten in etwa wie folgt aussehen:

iPhone 15: 146,7 x 71,5 x 7,8 mm (6,1 Zoll Display)

iPhone 15 Plus: 160,8 x 78,1 x 7,8 mm (6,7 Zoll Display)

iPhone 15 Pro: 147,5 x 71,5 x 7,9 mm (6,1 Zoll Display)

iPhone 15 Ultra: 160,7 x 77,6 x 7,9 mm (6,7 Zoll Display)

Hierbei handelt es sich um die genauen Abmessungen der iPhone-14-Modelle – projiziert auf die jeweiligen Nachfolger. Die finalen iPhone-15-Größen könnten sich im Detail unterscheiden.

iPhone 15: Gewicht könnte sich ändern

Wie bereits die Größe des iPhone 15, dürfte sich auch das Gewicht des iPhone 15 nur marginal ändern. Zumindest, wenn wir uns mit der Spekulation auf die Standardmodelle iPhone 15 und iPhone 15 Plus beschränken. Die Pro-Modelle sollen nämlich unter Umständen mit einem Titan-Gehäuse ausgestattet sein. Das ist leichter als die derzeit verwendeten Materialien Glas und Edelstahl im iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max.

Ein weiteres Szenario ist, dass Apple das neue Gehäusematerial nur für das iPhone 15 Ultra plant. Ob wiederum überhaupt ein Ultra-Modell anstelle eines iPhone 15 Pro Max kommt, ist bisher noch nicht sicher. Bleibt das iPhone-15-Gewicht auf dem bekannten Niveau der Vorgänger, würde es wie folgt aussehen:

iPhone 15: 172 g

iPhone 15 Plus: 203 g

iPhone 15 Pro: 206 g

iPhone 15 Ultra: 240 g

Betrachten wir die nackten Zahlen, erscheint es nicht allzu unwahrscheinlich, dass Apple das Gewicht der aktuellen Pro-Modelle als Problem ausgemacht hat: Das kleine iPhone 14 Pro ist schwerer als das große iPhone 14 Plus. Wir sind gespannt, ob Apple es geschafft hat, das Titangehäuse für die neuen iPhones marktreif zu entwickeln. Es bleibt abzuwarten, welche Modelle damit ausgestattet werden. Das Material kennen wir zumindest schon aus der Apple Watch Ultra.

