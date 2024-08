Euer iPhone findet kein Netz? Das kann nerven, aber oft auch leicht behoben werden. Wir zeigen euch, wie das geht.

"Kein Netz" auf dem iPhone ist frustrierend, vor allem, wenn man unterwegs ist und dringend eine Verbindung benötigt. Dieses Problem kann verschiedene Ursachen haben, von einfachen Softwareproblemen bis hin zu schwerwiegenden Hardwaredefekten. In diesem Artikel erklären wir die häufigsten Gründe für Verbindungsprobleme und nennen Tipps, die euch helfen könnten.

Verbindung wiederherstellen: Trick von Apple

Apple empfiehlt einen einfachen Trick, um die Verbindung zum Mobilfunknetz wiederherzustellen, wenn diese verloren gegangen ist:

Öffnet die "Einstellungen"-App auf eurem iPhone. Aktiviert den Flugmodus und lasst ihn mindestens 15 Sekunden lang aktiviert. Deaktiviert den Flugmodus und prüft, ob die Verbindung wiederhergestellt wurde.

Flugmodus überprüfen

Übrigens: Eine der häufigsten Ursachen für ein fehlendes Netz ist der versehentlich aktivierte Flugmodus. Der Flugmodus schaltet alle drahtlosen Verbindungen, einschließlich Mobilfunk, WLAN und Bluetooth, aus. Um dies zu überprüfen, wischt ihr von oben rechts nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Stellt sicher, dass das Flugzeugsymbol nicht aktiviert ist.

iPhone neustarten und aktualisieren

Ein einfacher Neustart kann oft Wunder wirken – so auch unsere Erfahrung, wenn das iPhone "Kein Netz" anzeigt. Haltet die Seitentaste und die "Plus"-Taste gedrückt, bis der Ausschalten-Slider erscheint. Schiebt den Slider, um euer iPhone auszuschalten. Nach einigen Sekunden schaltet ihr es dann wieder ein.

Eine Ursache für Netzprobleme mit eurem iPhone kann auch veraltete Software sein. Um ein mögliches iOS-Update zu prüfen, geht wie folgt vor:

"Einstellungen"-App öffnen "Allgemein" auswählen "Softwareupdate" auswählen

Hier wird euch angezeigt, ob für euer iPhone ein iOS-Update zur Verfügung steht. Ist das der Fall, startet das Update und folgt den Anweisungen. Prüft danach, ob euer iPhone wieder Netz hat.

Netzwerkeinstellungen zurücksetzen

Manchmal kann es helfen, die Netzwerkeinstellungen zurückzusetzen. Diese Option löscht zwar alle gespeicherten Netzwerke, einschließlich der gesicherten WLAN-Passwörter, aber es kann auch Probleme mit der Netzwerkkonfiguration lösen:

"Einstellungen"-App öffnen "Allgemein" auswählen "iPhone übertragen/zurücksetzen" auswählen "Zurücksetzen" auswählen "Netzwerkeinstellungen" auswählen

Folgt nun den weiteren Anweisungen und prüft danach, ob euer iPhone wieder eine Verbindung zum Mobilfunknetz herstellen kann.

Netzbetreiber-Update prüfen

In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass der Netzbetreiber, der für euren Mobilfunkvertrag verantwortlich ist, ein Update zur Verfügung gestellt hat. Das solltet ihr installieren:

iPhone per WLAN mit dem Internet verbinden "Einstellungen"-App öffnen "Allgemein" auswählen "Info" auswählen

Der Eintrag "Netzbetreiber" zeigt den aktuellen Netzbetreiber eurer SIM-Karte oder eSIM an. Steht ein Update zur Verfügung, wird es hier angezeigt.

Netzabdeckung und Provider-Probleme

Manchmal liegt das Problem nicht am iPhone, sondern an eurem Mobilfunkanbieter. Überprüft daher, ob andere Personen in eurer Umgebung ebenfalls Probleme mit dem Netz haben. Das geht zum Beispiel auf allestörungen.de. In manchen Fällen kann ein temporäres Netzproblem oder eine schlechte Netzabdeckung die Ursache sein.

SIM-Karte überprüfen

Eine falsch eingesetzte oder defekte SIM-Karte kann ebenfalls zu Problemen führen. Entnehmt die SIM-Karte und überprüft sie auf Schäden oder Verschmutzungen. Setzt sie anschließend vorsichtig wieder ein und stellt sicher, dass sie richtig sitzt. Besteht das Problem weiterhin, testet eine andere SIM-Karte, um Hardwareschäden auszuschließen.

iPhone mit Dual-SIM hat kein Netz

Wenn ihr ein iPhone mit Dual-SIM nutzt, kann das Problem auf eine fehlerhafte oder deaktivierte SIM-Karte in den Einstellungen zurückzuführen sein:

"Einstellungen"-App öffnen Auf "Mobilfunk" tippen und die Mobilfunkverbindungen auswählen, die überprüft werden soll Ist die Verbindung deaktiviert, aktiviert ihr hier die Verbindung erneut Prüft nun, ob euer iPhone wieder wie gewohnt Netz hat

Auf Reisen? Kein Netz durch Roaming-Probleme

Wenn ihr international unterwegs seid, solltet ihr sicherstellen, dass euer iPhone korrekt für Datenroaming eingerichtet ist, damit ihr auch außerhalb von Deutschland eine Verbindung zum Mobilfunknetz herstellen könnt:

"Einstellungen"-App öffnen "Mobilfunk" auswählen "Datenoptionen" auswählen "Datenroaming" aktivieren