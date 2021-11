Ihr wollt das iPhone 13 ausschalten oder neu starten, habt aber keine Ahnung wie das geht? Keine Sorge, das braucht euch nicht peinlich zu sein. Apple hat die Funktion bei der iPhone-X-, 11-, 12- und 13-Generation etwas versteckt, doch im Grunde ist es einfach. Wir zeigen euch, wie es funktioniert.

Inhaltsverzeichnis

iPhone 13 ausschalten: Diese Tastenkombination hilft

Falls ihr zu denjenigen gehört, die bislang auf ein iPhone 8 oder älter gesetzt haben, dann rätselt ihr sicher, wie ihr das iPhone 13 ausschalten könnt. Denn die neue Apple-Generation bietet euch, wenn ihr die Seitentaste gedrückt haltet, nicht mehr die Option an, das Gerät neu zu starten oder herunterzufahren. Stattdessen aktiviert sie die Sprachassistentin Siri.

Wenn ihr das iPhone 13 ausschalten wollt, geht ihr stattdessen wie folgt vor:

Legt eure Finger auf die Seitentaste und den "Lautstärke reduzieren"-Knopf auf der gegenüberliegenden Seite. Drückt beide Tasten gleichzeitig und haltet sie kurz. Nach etwa zwei Sekunden erscheint auf dem Display ein Schieberegler. Führt die Wischgeste aus. Nun ist euer iPhone ausgeschaltet.

Die beschriebene Tastenkombination zum Ausschalten gilt übrigens auch für alle iPhone-X-, iPhone-11- und iPhone-12-Modelle. Bei älteren Geräten haltet ihr nach wie vor lediglich die Seitentaste gedrückt und wischt anschließend über den Schieberegler, um das Smartphone herunterzufahren.

Alternative: Über die Einstellungen herunterfahren

Ihr wollt oder könnt die Tastenkombination nicht ausführen? Kein Problem, denn Apple hat noch eine zweite Methode eingebaut, um das iPhone 13 herunterzufahren. Folgt einfach unserer Anleitung:

Öffnet die "Einstellungen"-App und tippt auf "Allgemein". Scrollt bis nach ganz unten. Tippt auf den Punkt "Ausschalten". Nun erscheint ein Schiebregler. Führt die Wischgeste aus, wird sich das iPhone 13 ausschalten.

Über das Menü könnt Ihr aber nicht nur das iPhone 13 ausschalten: Es handelt sich um ein Feature, das alle iPhone-Modelle besitzen, sofern mindestens iOS 11 als Betriebssystem installiert ist. Das könnte für euch also auch dann praktisch sein, wenn die Seitentaste nicht mehr richtig funktioniert.

iPhone 13 Neustart erzwingen

Wenn euer iPhone 13 sich weder über die Tastenkombination noch mithilfe der Einstellungen ausschalten lässt, hilft nur noch ein Neustart. Beim sogenannten "Reset" fährt das Gerät einmal herunter und dann von selbst wieder hoch. Das macht zum Beispiel Sinn, wenn sich das Betriebssystem aufhängt und auf keine Aktion reagiert.

So leitet ihr den iPhone-13-Neustart ein:

Drückt die Lautstärke-Hoch-Taste, direkt danach kurz die Lautstärke-Runter-Taste und haltet dann die gegenüberliegende Seitentaste gedrückt bis der Bildschirm ausgeht. Nach kurzer Zeit erscheint das Apple-Logo auf dem Display. Das iPhone 13 startet nun neu, was etwas länger dauern kann. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, gelangt ihr zum Sperrbildschirm. Nun sollte alles wieder wie gewohnt funktionierten.

Ruhezustand aktivieren

Den Ruhezustand aktiviert Ihr beim iPhone 13 über den manuellen Weg wie bei anderen Apple-Smartphones auch, indem Ihr am Bildschirmrand einmal auf die Seitentaste drückt. Alternativ schaltet das iPhone automatisch auch einigen Sekunden oder Minuten (je nach Einstellung) den Bildschirm ab. In diesem Modus erhöht Ihr die Sicherheit und verringert den Batterieverbrauch. Um euer Gerät wieder aufzuwecken, tippt Ihr entweder auf das Display oder – und das ist beim iPhone 13 neu – hebt das Smartphone an. Wer mag, kann den Ruhezustand auch komplett ausschalten.