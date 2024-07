Kaiju No. 8 – Staffel 2 angekündigt: Teaser, Release, Story & mehr

Die wichtigsten Infos:

Starttermin: Fortsetzung bestätigt

Fortsetzung bestätigt Folgenanzahl: unbekannt (Schätzung: 12 Episoden)

unbekannt (Schätzung: 12 Episoden) Start deutsche Synchro: unbekannt

unbekannt Wo zu sehen: Crunchyroll

Die erste Season des Anime-Hits Kaiju No 8. ist vorbei und macht Lust auf mehr. Wir haben für euch deshalb alles Infos zur zweiten Staffel von Kaiju No. 8 zusammengefasst. Erfahrt bei uns mehr zum Release der Anime-Fortsetzung. Auch einen Teaser könnt ihr euch bereits anschauen.

Euch interessiert die Manga-Version oder ihr wollt wissen, wie es in Kaiju No. 8 Staffel 2 weitergeht?

-> Jetzt bei Amazon: Kaiju No. 8 – Alle Mangas der Reihe kaufen



-> Kaiju No. 8 – Manga Band 5 auf Deutsch bei Amazon ansehen

Inhaltsverzeichnis

Release: Wann kommt Kaiju No. 8 Staffel 2?

Die guten Nachrichten vorweg: Es wird definitiv weitergehen. Die zweite Staffel von Kaiju No. 8 wurde bereits offiziell bestätigt. Ende Juni 2024 veröffentlichte der offizielle japanische X-Account einen Beitrag, der die Fans darüber informierte. Viel haben die Macher allerdings nicht verraten. Die kurze Nachricht bestätigt lediglich, dass die Fortsetzung des Animes beschlossene Sache ist und erneut auf Crunchyroll zu sehen sein wird.

Zum genauen Release-Datum von Kaiju No. 8 Staffel 2 gibt es aktuell noch keine Informationen. Sehr wahrscheinlich kümmert sich wieder das Studio Production I.G um die Umsetzung. Da die Arbeit an den neuen Episoden gerade erst angekündigt wurde, wird es vermutlich noch eine ganze Weile dauern, bis die nächste Season erscheint.

Wir schätzen, dass ihr frühestens Ende 2025 mit neuen Episoden rechnen könnt, wenn die Produktion schnell vorankommt. Etwas wahrscheinlicher ist aber 2026 als Release-Jahr.

Teaser zu Kaiju No. 8 Staffel 2 veröffentlicht

Einen kleinen Vorgeschmack liefert die Ankündigung der zweiten Staffel ebenfalls mit einem Teaser-Video, das ihr hier sehen könnt:

(© 2024 CURVED )

Viel verrät das kurze Video über die Fortsetzung von Kaiju No. 8 nicht. Der Teaser untermalt lediglich die Ankündigung. Mehr werden wir sicherlich in einem offiziellen Trailer erfahren, sobald die Produktion fortgeschritten ist.

Wie steht's um die deutsche Synchro für Staffel 2?

Bereits bekannt ist, dass Crunchyroll die zweite Season von Kaiju No. 8 erneut im Simulcast nach Deutschland bringen wird. Ihr werdet die Episoden also zeitgleich mit der Ausstrahlung in Japan über den Streaming-Dienst sehen können. Bei der ersten Staffel kündigte Cruncyhroll frühzeitig eine Version des Animes mit deutscher Synchronisation an. Mit wenigen Ausnahmen war die deutsche Sprachausgabe am selben Tag kurz nach dem Start der neuesten OmU-Folge (Originalversion mit deutschsprachigen Untertiteln) verfügbar.

Es ist demnach sehr wahrscheinlich, dass Cruncyhroll bei der Fortsetzung eine identische Strategie wählt und ihr Staffel 2 ebenfalls ohne große Verzögerungen in deutscher Synchro genießen könnt.

Tipp – Kaiju No. 8 als Manga: Wenn ihr die Geschichte von Kafka Hibino noch einmal im ursprünglichen Medium erleben und schon jetzt erfahren wollt, wie es weitergeht, lest die Manga-Reihe. Es gibt bereits viele Bände auch auf Deutsch: Kaiju No. 8 – Alle Mangas der Reihe auf Deutsch bei Amazon ansehen Wenn ihr die Geschichte von Kafka Hibino noch einmal im ursprünglichen Medium erleben und schon jetzt erfahren wollt, wie es weitergeht, lest die Manga-Reihe. Es gibt bereits viele Bände auch auf Deutsch:

Cast: Wer ist in der nächsten Season dabei?

Bei den Synchronsprechern gehen wir davon aus, dass die Hauptcharaktere erneut mit den Stimmen auftreten werden, die ihr bereits aus der ersten Staffel kennt. Vor allem in Japan sind die Synchronsprecher hinter den Figuren eng an ihre Charaktere gekoppelt und erscheinen teilweise in Werbekampagnen, auf Events oder anderen Medienauftritten. Drastische Änderungen am Cast halten wir für sehr unwahrscheinlich. Der Cast für Kaiju No. 8 Staffel 2 könnte wie folgt aussehen:

Japanischer Cast (Auszug):

Kafka Hibino: Masaya Fukunishi

Reno Ichikawa: Wataru Kato

Kikoru Shinomiya: Fairouz Ai

Mina Ashiro: Asami Seto

Soshiro Hoshina: Kengo Kawanishi

weitere...

Deutscher Cast (Auszug):

Kafka Hibino: Felix Kamin

Reno Ichikawa: Flemming Stein

Kikoru Shinomiya: Kristina Tietz

Mina Ashiro: Jessica Rust

Soshiro Hoshina: Dirk Petrick

weitere...

Natürlich können in der nächsten Season neue Charaktere hinzukommen, die einen permanenten Platz im Anime finden. Sobald es weitere Informationen zur Fortsetzung gibt, werden wir sicherlich auch Details zu den Synchronsprechern erfahren.

Mehr zum Thema Anime:

Story: Wie geht es mit Hibino weiter?

Das Ende der zwölften Episode lässt uns natürlich mit einem Cliffhanger zurück. Klar wird in der letzten Folge, dass Kafka Hibino bzw. "Kaiju No. 8" seinem Ende vorerst entkommen konnte. Die Führung der Verteidigungstrupps fürchtet ein großes Kaiju-Aufkommen. Im Fall der Fälle könnten sich Hibinos Kaiju-Kräfte als notwendige Unterstützung herausstellen. Die Kaijus setzen unterdessen ihren bisher unbekannten Plan fort und nehmen in der zweiten Staffel vor allem Hibino ins Fadenkreuz.

Kafka und Reno werden wir natürlich wiedersehen (© 2024 JAKDF 3rd Division; Naoya Matsumoto/Shueisha; Toho Animation )

Der obige Teaser deutet zudem einen großen Kaiju-Angriff an, für den der erste Verteidigungstrupp ausrücken muss. Diesen werden wir dann wohl erstmals richtig in Action sehen (Hibino ist in der 3. Division). Der Anime wird sich sehr wahrscheinlich weiterhin an der Manga-Vorlage orientieren.

Da wir an dieser Stelle auf große Spoiler verzichten wollen, sei so viel gesagt: Folgen die Produzenten den Manga-Chaptern, geht es nach dem nun abgeschlossenen "Kaiju No. 8 Captured Arc" voraussichtlich mit dem "Kaiju Weapon Arc" und "The Compatible User Arc" weiter. Wir dürften also neue Kaiju-Waffen sehen, wie sie Kikoru bereits erhalten hat.

Kaiju No. 8 – an dieser Stelle müsst ihr das Manga weiterlesen: Wenn ihr nicht warten wollt, könnt ihr das Manga lesen. Die erste Staffel des Animes endet circa bei Band 5 Kapitel 38. Kaiju No. 8 – Manga Band 5 auf Deutsch bei Amazon ansehen Wenn ihr nicht warten wollt, könnt ihr das Manga lesen. Die erste Staffel des Animes endet circa bei

Wie viele Staffeln wird es geben?

Wie viele Staffeln es von Kaiju No. 8 geben wird, ist noch unklar. Erfreulich ist aber, dass das Manga noch nicht abgeschlossen ist und fortlaufend neue Kapitel erscheinen. Zum Zeitpunkt dieses Artikels gibt es 111 Chapters und 13 Bände (Stand: Juli 2024). Die erste Season des Animes behandelte in 12 Folgen rund 38 Kapitel.

Sollten die Episodenanzahl und die Menge der verwendeten Kapitel pro Staffel ungefähr gleich bleiben, ist mehr als genug Material für viele weitere Anime-Staffeln vorhanden. Sofern sich die Macher an die Vorlage halten, dürfte also in erster Linie der Erfolg der Anime-Adaption ein entscheidender Faktor für Fortsetzungen sein.