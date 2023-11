Samsung Galaxy S23 Ultra zum Black Friday: Lohnen sich die Deals?

Das Wichtigste in Kürze:

Das Samsung Galaxy S23 Ultra bekommt ihr zur Black Week bei CURVED mit Galaxy Watch6 und Tarif.

Samsung selbst bietet das Top-Smartphone zusammen mit einer Dreingabe an.

Andere Händler lassen sich bislang noch Zeit bei den Angeboten.

Das Samsung Galaxy S23 Ultra gehört zu den besten Handys, die aktuell im Android-Kosmos zu finden sind. Viele Schnäppchenjäger hoffen auf einen großen Rabatt zum Black Friday. Doch was geben die Deals her? Und lohnen sie sich wirklich für euch?

Samsung Galaxy S23 Ultra mit Tarif und Smartwatch sichern

Bei CURVED haben wir ein besonderes Angebot zum Samsung Galaxy S23 Ultra für euch parat. Das bekommt ihr zum Black Friday in einem Bundle geboten:

Das Samsung Galaxy S23 Ultra mit 256 GB Speicher

Den o2 Tarif Mobile Unlimited Smart mit unbegrenztem Datenvolumen

Die Samsung Galaxy Watch6 in der 40-mm-Variante mit Bluetooth

Das Besondere an diesem Angebot: Ihr bekommt das Paket über eine Laufzeit von 36 Monaten für 58,99 Euro im Monat. Allein der o2 Tarif würde bereits mit 42,99 Euro zu Buche schlagen. Heißt für euch: Ihr bezahlt nur 16 Euro pro Monat für das Samsung Galaxy S23 Ultra, also insgesamt 576 Euro.

Vergleichsportale zeigen, dass dieser Preis bislang unerreicht ist. Für diese Ausführung des Samsung-Handys zahlt ihr aktuell um die 860 Euro im Einzelkauf. Zudem bekommt ihr die Samsung Galaxy Watch6 dazu. Diese ist bei diversen Händlern in der Regel für um die 200 Euro zu haben.

Unsere Empfehlung

Samsung Galaxy S23 Ultra

+ o2 Mobile Unlimited Smart

+ Samsung Galaxy Watch6 40 BT

Unlimitiertes LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 15 MBit/s)

85,99 € mtl./36Monate: 58,99 € einmalig: 25,00 €

Sucht ihr also nach einem neuen Top-Handy, einer passenden Smartwatch und einem Tarif, der euch nie ohne Datenvolumen dastehen lässt, solltet ihr euch dieses Angebot auf jeden Fall anschauen.

Übrigens: Warum das Top-Smartphone von Samsung einen Blick wert ist, zeigt unser Test zum Galaxy S23 Ultra.

Die Black-Friday-Deals bei Samsung

Alternativ bietet auch Samsung das Galaxy S23 Ultra zum Black Friday an. Allerdings nicht mit einem einfachen Rabatt. Neben dem Smartphone dürft ihr euch eine kostenlose Dreingabe aussuchen. Diese rangieren von den Galaxy Buds2 hin zu Waschmaschinen des Herstellers.

Unsere Empfehlung

Samsung Galaxy S23

+ o2 Mobile M 25+ GB

+ Samsung Crystal UHD TV

200 € Wechselbonus (erfolgreicher Rufnummermitnahme erforderlich*)

25+ GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) mtl./36Monate: 54,99 € einmalig: 1,00 €

Die Black-Friday-Deals bei Samsung lohnen sich also besonders für euch, wenn ihr eins der Gadget haben möchtet. Zudem steht euch natürlich die Option frei, die Dreingabe anschließend zu verkaufen, um den Preis des Samsung Galaxy S23 Ultra rechnerisch zu drücken.

Allerdings wärt ihr nicht die Ersten, die auf diese Idee kommen. Bei Samsung sind die teuersten Dreingaben zum Samsung Galaxy S23 Ultra bereits ausverkauft. Außerdem dürfte der Preis für diese Geräte in den kommenden Wochen gerade auf Auktionsplattformen sinken, wenn besonders viele Verkäufer Angebote schalten.

Den S Pen gibt's nur beim Ultra-Modell der S23-Reihe (© 2023 CURVED )

Kommen noch mehr Deals zum Black Friday?

Vor dem Black Friday am 24. November 2023 halten sich noch einige Händler zurück. Gerade das Samsung Galaxy S23 Ultra taucht bisher nicht allzu oft in den Rabattschlachten auf. Wie der Preisvergleich zeigt, ist der Preis für das Samsung-Handy in den letzten Wochen vor der Black Week sogar gestiegen.

Konntet ihr das Gerät zuvor noch für etwa 860 Euro erstehen, liegt der Preis für das Modell mit der kleinsten Speicherkonfiguration jetzt bei etwa 940 Euro. Denkbar wäre, dass einige Händler die Preise vor dem Start der Rabattaktion noch etwas nach oben korrigiert haben, um dann am Black Friday mit einem vermeintlich noch größeren Rabatt auf das Samsung Galaxy S23 Ultra zu locken.

Unsere Empfehlung

7 GBEXTRA

Samsung Galaxy A54 5G

+ Blau Allnet Plus 8 GB + 7 GB

+ Samsung Galaxy Tab A7 Lite (WiFi)

8+7 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 50 MBit/s)

26,99 € mtl./24Monate: 23,99 € einmalig: 25,00 €

Ob sich ein Deal zu Samsungs Top-Smartphone lohnt, zeigt euch aber nicht nur unsere Analyse. In den folgenden Vergleichen seht ihr, warum sich das Gerät in vielen Bereichen von der Konkurrenz und den kleineren S23-Modellen abheben kann:

