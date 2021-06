Bei uns lest ihr hier den direkten Vergleich zwischen dem Samsung Galaxy S21 Ultra und dem iPhone 12 Pro Max von Apple. Wir zeigen euch in unserer Gegenüberstellung die Unterschiede zwischen den beiden Premium-Smartphones, damit euch die Kaufentscheidung für eines der Top-Modelle leichter fällt.

Inhaltsverzeichnis

Technische Daten im Vergleich: Samsung Galaxy S21 Ultra vs. iPhone 12 Pro Max

Damit ihr vorab die Daten mit einem schnellen Blick vergleichen könnt, führen wir für euch nachfolgend die wichtigsten technischen Spezifikationen der beiden Premium-Smartphones in einer kurzen Übersicht auf.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G Display: 6,8 Zoll Dynamic AMOLED-Display (3200 x 1440 Pixel), 120 Hz

6,8 Zoll Dynamic AMOLED-Display (3200 x 1440 Pixel), 120 Hz Chipsatz: Exynos 2100

Exynos 2100 RAM: 12 GB / 16 GB Arbeitsspeicher

12 GB / 16 GB Arbeitsspeicher Speicherplatz: 128 GB / 256 GB / 512 GB

128 GB / 256 GB / 512 GB Quad-Kamera: Weitwinkel (108 MP), Ultraweitwinkel (12 MP), Periskop-Telesensor (10 MP), Telesensor (10 MP)

Weitwinkel (108 MP), Ultraweitwinkel (12 MP), Periskop-Telesensor (10 MP), Telesensor (10 MP) Frontkamera: Weitwinkel (40 MP)

Weitwinkel (40 MP) Akku: 5000 mAh

5000 mAh Betriebssystem: One UI 3.1 auf Basis von Android 11 ab Werk vorinstalliert

One UI 3.1 auf Basis von Android 11 ab Werk vorinstalliert Anschlüsse: USB-C

USB-C 5G-Unterstützung: Ja

Ja Resistenz gegen Wasser/Staub: IP68

Samsung Galaxy S21 Ultra Front Rückseite (© 2021 CURVED )

Apple iPhone 12 Pro Max Display: 6,7 Zoll Super Retina XDR OLED-Display (2778 x 1284 Pixel)

6,7 Zoll Super Retina XDR OLED-Display (2778 x 1284 Pixel) Chipsatz: Apple A14 Bionic

Apple A14 Bionic RAM: 6 GB Arbeitsspeicher

6 GB Arbeitsspeicher Speicherplatz: 128 GB / 256 GB / 512 GB

128 GB / 256 GB / 512 GB Triple-Kamera: Weitwinkel (12 MP), Ultraweitwinkel (12 MP), Telesensor (12 MP), LiDAR-Sensor

Weitwinkel (12 MP), Ultraweitwinkel (12 MP), Telesensor (12 MP), LiDAR-Sensor Frontkamera: Weitwinkel (12 MP)

Weitwinkel (12 MP) Akku: 3687 mAh

3687 mAh Betriebssystem: iOS 14.1 ab Werk vorinstalliert

iOS 14.1 ab Werk vorinstalliert Anschlüsse: Lightning

Lightning 5G-Unterstützung: Ja

Ja Resistenz gegen Wasser/Staub: IP68

iPhone 12 Pro Max Vergleich (© 2021 CURVED )

Design: Wagnis oder Nostalgie?

Beide Hersteller haben die neue Generation der eigenen Premium-Smartphones weiterentwickelt und dabei unterschiedliche Ansätze gewählt. Samsung geht beim Design des Galaxy S21 Ultra vor allem auf der Rückseite mit dem Kameraelement einen gewagten Schritt und setzt auf einen sehr auffälligen Hügel aus Aluminium, der in den Rahmen des Gehäuses überfließt. Die Glasrückseite hält der koreanische Hersteller in mattierten Farbtönen. Auf der Frontseite reduziert Samsung lediglich die Displayrundungen weiter, die Kamera ist in ein kleines Punch-Hole eingelassen. Der Fingerabdruckscanner liegt unsichtbar unter dem Display.

Apple präsentiert mit dem iPhone 12 Pro Max ein neues Design, das zwar edel, aber im Vergleich weniger risikofreudig wirkt. Die ebenfalls leicht mattierte Glasrückseite wird von einem glänzenden Kameraelement mit 3 herausragenden Linsen vervollständigt. Die größte Neuerung zeigt sich an den nun komplett flachen Seiten. Das Edelstahlband erinnert dabei stark an das nostalgische iPhone-4-Design oder auch ein iPhone 5. Wie auch an den Seiten verschwinden auf der Front die Rundungen, das Display schließt völlig plan mit dem Rahmen ab. Bei der Notch und Face ID bleibt hingegen alles beim Alten.

iPhone 12 Pro Max Front Notch (© 2021 CURVED )

Beim Gewicht liegen die beiden großen Smartphones gleichauf: Das iPhone misst 160.8 x 78.1 x 7.4 mm und kommt auf ordentliche 228 g, während das Galaxy S21 Ultra mit 165.1 x 75.6 x 8.9 mm 227 g auf die Waage bringt. Für besseren Schutz sorgt in beiden Fällen Gorilla Glass. Samsung setzt insgesamt auf die neue Generation "Victus", während Apple Frontal das selbstentwickelte "Ceramic Shield" verbaut. Wasser und Staub hält jeweils eine IP68-Zertifizierung vom Inneren fern.

Preislich bewegen sich die beiden Smartphones übrigens zur Einführung mit über 1200 Euro ebenfalls auf gleichem Niveau in der Top-Liga. Wer nicht so viel auf einmal zahlen möchte, greift in der Regel aber zum Samsung Galaxy S21 Ultra mit Vertrag bzw. einem iPhone 12 Pro Max mit Vertrag, um die Kosten zu strecken.

Display: Kampf der OLED-Panels

Sowohl Apple als auch Samsung statten ihre Top-Smartphones mit OLED-Displays aus. Samsung nennt das 6,8 Zoll große Display "Dynamic AMOLED", Apples 6,7-Zoll-Bild liefert ein "Super Retina XDR"-Display. Klar ist hier: In beiden Fällen bekommt ihr ein Bildschirmerlebnis auf höchstem Niveau. Schaut man genauer hin, zeigen sich Unterschiede.

Samsung Galaxy S21 Ultra Display (© 2021 CURVED )

Samsung kann durch die QHD-Auflösung auf 3200 x 1440 Pixeln (QHD+) mit einer höheren Schärfe (515 ppi) und einer höheren Bildwiederholrate von 120 Hertz punkten. Das Bild ist also besonders scharf und Animationen sind extra flüssig. Sogar der aus dem Galaxy Note bekannte S-Pen wird unterstützt. Das iPhone stellt Inhalte hingegen in FHD+ auf 2778 x 1284 Pixeln (458 ppi) dar. Statt erhöhten 120 Bildern schafft das iPhone-Display nur 60 Bilder pro Sekunde. Animationen sind dank des optimierten Betriebssystems iOS aber dennoch butterweich. Trotz einer höheren Maximalhelligkeit des S21 Ultra (1500 vs. 1200 Nits) sind beide Smartphones im Sonnenlicht sehr gut ablesbar.

Insgesamt erhaltet ihr in beiden Fällen ein absolutes Oberklassen-Display mit ein paar Vorteilen bei Samsung. Wenn ihr Wert auf die höchstmögliche Auflösung und extra flüssige Animationen legt, kommt ihr am S21 Ultra nicht vorbei. Die meisten Nutzer dürften im Alltag allerdings eher kaum Unterschiede feststellen. Die höhere Auflösung und Bildwiederholrate wirkt sich zudem auf die Akkuleistung aus, weshalb einige sogar bewusst eine niedrigere Auflösung wählen.

Leistung: Apples Trumpfkarte

Wenn es um die Leistung geht, kann Apple seine wahre Stärke ausspielen. Der im iPhone 12 Pro Max verbaute A14-Bionic-Chip ist im Benchmark (Geekbench) klar stärker als der hierzulande im Galaxy S21 Ultra verbaute Exynos 2100 aus dem Hause Samsung. Beim Arbeitsspeicher kann der koreanische Hersteller hingegen zumindest auf dem Papier punkten: 12 oder 16 GB RAM stecken im S21 Ultra, während das iPhone 12 Pro Max mit 6 GB auskommen muss.

iPhone 12 Pro Max Display (© 2021 CURVED )

In der Praxis dürften die Unterschiede hingegen kaum auffallen. Sowohl das Samsung Galaxy S21 Ultra als auch das iPhone 12 Pro Max bieten eine Top-Leistung ohne Einschränkungen. Anspruchsvolle Apps und Spiele laufen selbst auf höchsten Grafikeinstellungen flüssig. Befehle werden umgehend mit minimalster Wartezeit ausgeführt. Auch das Multitasking funktioniert beim iPhone trotz des RAM-Nachteils dank iOS-Optimierung anstandslos. Nur in absoluten Grenzfällen dürfte sich Samsungs Vorteil bemerkbar machen.

Wenn ihr euch für ein Smartphone dieser Preisklasse entscheidet, sollte die Prozessorleistung in der Regel nicht der entscheidende Faktor sein, da im Premiumsegment ohnehin Top-Werte erzielt werden.

Kamera: Der Zoom entscheidet

Oft wesentlich interessanter als die rohe Muskelkraft der Smartphones ist die Kameraausstattung. Apple und Samsung statten ihre Spitzenmodelle mit der besten Kameratechnologie aus, die sie zu bieten haben. In unserem Vergleich zwischen dem Galaxy S21 Ultra vs. iPhone 12 Pro Max sieht die Ausstattung wie folgt aus:

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G: 108 MP Hauptlinse / 12 MP Ultraweitwinkel / 10 MP Periskop-Tele / 10 MP Tele

108 MP Hauptlinse / 12 MP Ultraweitwinkel / 10 MP Periskop-Tele / 10 MP Tele iPhone 12 Pro Max: 12 MP Hauptlinse / 12 MP Ultraweitwinkel / 12 MP Tele, LiDAR

Samsung kann sich hier zumindest bei der Flexibilität klar absetzen. Neben dem hochauflösenden 108-MP-Hauptsensor und der Ultraweitwinkellinse bietet euch das Galaxy S21 Ultra gleich zwei Telelinsen, die optisch verlustfreien Zoom ermöglichen, das iPhone 12 Pro Max ist hier auf eine Telelinse limitiert. Mit dem S21 Ultra vergrößerte ihr Objekte verlustfrei entweder 3- oder 10-fach, das iPhone ermöglicht euch einen 2,5-fachen Zoom. Ist euch Zoom wichtig, solltet ihr zu Samsungs Modell greifen.

Samsung Galaxy S21 Ultra Kamera (© 2021 )

Im Alltag macht ihr aber vor allem mit den beiden Hauptsensoren wirklich starke Bilder, die sich oft hauptsächlich bei der Farbinterpretation der Szene unterscheiden. Auch bei Nacht liefern die Smartphones mittlerweile vergleichbare Ergebnisse. Bei perfekten Lichtbedingungen ermöglicht das S21 Ultra im 108-MP-Modus detailreichere Bilder. Im Alltag lohnt sich der Modus jedoch kaum. In puncto Video hat Apple zwar weiter die Nase vorn, aber auch mit dem Samsung-Smartphone lassen sich beeindruckende Videos drehen. Die neue Aufnahmefunktion des iPhones in Dolby Vision ist aktuell begrenzt nutzbar, da nur wenige Wiedergabegeräte (neben dem iPhone) das nötige Format unterstützen. Auch der LiDAR-Sensor ist für die meisten Nutzer nur eingeschränkt brauchbar, da er sich vor allem auf bessere AR-Anwendungen spezialisiert.

iPhone 12 Pro Max Kamera (© 2021 CURVED )

Legt ihr wert auf Selfies, kann euch Samsung mit einer 40-MP-Frontkamera überzeugen, sie ist den 12 MP der iPhones-Selfie-Cam überlegen. In unserem Galaxy-S21-Ultra-Test erfahrt ihr, wie gut die Kamera des Samsung-Smartphones ist.

Akku: Starkes Durchhaltevermögen

Beim Akku-Vergleich hat das Galaxy S21 Ultra bei den bloßen Zahlen einen Vorteil, einen üppigen 5000-mAh-Akku verbaut Samsung in seinem Spitzenhandy. Das iPhone 12 Pro Max kann auf vergleichsweise geringe 3687 mAh für die Energieversorgung zurückgreifen. Im täglichen Gebrauch bringen euch letztlich beide Smartphones selbst bei intensiverer Nutzung locker über den Tag. Apple erzielt starke Werte durch die Energieeffizienz. Solltet ihr doch einmal an die Steckdose müssen, lädt das Galaxy S21 Ultra kabelgebunden minimal schneller mit 25 Watt gegenüber 20 Watt beim iPhone. Kabellos laden beide Geräte mit bis zu 15 Watt. Das iPhone benötigt dafür jedoch das MagSafe-Ladegerät. Über das Galaxy lässt sich per Reverse-Charge zudem auch Zubehör kabellos mit Strom versorgen.

Samsung Galaxy S21 Ultra Akku (© 2021 CURVED )

Samsung Galaxy S21 Ultra vs. iPhone 12 Pro Max: Fazit

Einen eindeutigen Sieger gibt es in unserem Vergleich Galaxy S21 Ultra vs. iPhone 12 Pro Max nicht. Vielmehr wird klar, dass beide Smartphones auf höchstem Niveau agieren und kleine Gewichtungen entscheiden. Wer beispielsweise eine sichere Gesichtserkennung dem Fingerabdruckscanner unter dem Display vorzieht oder vor allem Videos aufnimmt, wird zum iPhone greifen. Ist eine besonders flexible Kamera mit Zoom oder ein modernes 120-Hertz Display wichtig, bleibt das Galaxy S21 Ultra die bessere Wahl.

Und obwohl beide Smartphones mit Android bzw. iOS beinahe gleichwertige Systeme nutzen, integriert sich das iPhone zum Beispiel besser in bereits zu Hause vorhandene Apple-Produkte. Wer schon stark in eines der beiden Ökosysteme investiert hat, wird mehr Synergien mit einem Smartphone aus dem gleichen System bekommen. Allgemein bieten beide Smartphones aber absolute Top-Performance mit minimalen Kompromissen.