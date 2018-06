Samsung Gear S3: So legt ihr Widgets an

Die Samsung Gear S3 ist eine Smartwatch, die etliche nützliche Features bietet. Aufgrund der großen Auswahl an Funktionen könnt ihr aber schnell mal den Überblick darüber verlieren, welche Möglichkeiten euch die Uhr bietet. Für Apps, die sich als besonders nützlich herausgestellt haben, solltet ihr deshalb ein Widget anlegen.

Widgets auf dem Startbildschirm anlegen

Widgets bieten Schnellzugriff auf eine ausgewählte Anwendung oder zeigen Informationen daraus an. Sie lassen sich dem Homescreen der Samsung Gear S3 hinzufügen. Dieser besteht aus mehreren Bildschirmen, zwischen denen ihr über den drehbaren Ring ("Lünette") der Smartwatch wechseln könnt. Auf jeder "Seite" des Homescreens findet ein Widget Platz. Um eines anzulegen, dreht ihr die Lünette so lange nach rechts, bis ihr auf der letzten Seite angekommen seid. Dort findet ihr eine Schaltfläche mit einem Plus-Symbol und der Beschriftung "Widget hzfg.". Tippt ihr diese an, könnt ihr eine App beziehungsweise eine Funktion auswählen, die ihr dem Homescreen als Widget hinzufügen möchtet.

Reihenfolge der Widgets verändern

Anders als auf einem Android-Smartphone findet auf dem Bildschirm der Samsung Gear S3 stets nur ein einziges Widget Platz. Dadurch kann der eigentliche Nutzen eines Widgets verloren gehen, wenn ihr sehr viele davon auf eurer Samsung-Smartwatch eingerichtet habt. Denn statt darüber schnellen Zugriff auf eine bestimmte Anwendung zu erhalten, müsst ihr euch unter Umständen erst durch etliche Seiten blättern, bis ihr das gewünschte Widget erreicht habt. Deswegen solltet ihr häufig verwendete Verknüpfungen auf den vorderen Seiten des Homescreens platzieren. Um ein Widget zu verschieben, haltet ihr es gedrückt, zieht es an die gewünschte Position und lasst es wieder los.

Samsung Gear S3: So löscht ihr Widgets

Ihr könnt aber auch auf andere Weise dafür sorgen, dass ihr schneller auf eure Widgets zugreifen könnt: Indem ihr selten genutzte entfernt, reduziert ihr die Anzahl der Seiten, durch die ihr scrollen müsst, um zur gewünschten Verknüpfung zu kommen. Um ein Widget von eurer Samsung Gear S3 zu entfernen, tippt ihr so lange darauf, bis ihr in den "Bearbeiten"-Modus gelangt. Nun tippt ihr auf das "Minus"-Symbol, um die Verknüpfung zu löschen.

Zusammenfassung: