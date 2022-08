Schon bald soll iOS 16 aktuelle iPhones mit neuen Funktionen versorgen. Doch wann genau erscheint das Smartphone-Betriebssystem und welche Features bringt es mit sich? Wir haben euch die wichtigsten Infos vorab zusammengefasst.

Apple-Fans warten jedes Jahr nicht nur auf eine neue Iteration des beliebten iPhones. Auch das Betriebssystem wird in einer neuen Version veröffentlicht. In diesem Jahr soll iOS 16 kommen. Doch wann ist es endlich so weit? Wer schon jetzt auf den Release von iOS 16 vorbereitet sein will, sollte einen Blick auf die aktuellen iPhones mit Vertrag im CURVED-Shop werfen.

Wann kommt iOS 16 raus?

Einen exakten Termin für den Release von iOS 16 gibt es noch nicht. Allerdings können wir uns an den bisherigen Veröffentlichungen von Apple orientieren. Denn die neuen iOS-Versionen kommen normalerweise mit der neuen iPhone-Generation auf den Markt. Die Geräte werden dann mit der Software vorinstalliert ausgeliefert.

Der Release des iPhone 14 dürfte in diesem Jahr wieder im September liegen. Apple hat bereits für Anfang des Monats zu einer Keynote per Livestream geladen. Der Tech-Gigant hat zwar noch nicht verraten, was genau dort gezeigt wird, doch dürfte es sich mit höchster Wahrscheinlichkeit um die neuen Smartphones sowie iOS 16 und dessen neue Funktionen handeln.

Nach dem Livestream dürfte dann auch feststehen, wann iOS 16 kommt. Normalerweise liegt der Launch – zusammen mit dem neuen iPhone – einige Tage hinter dem Event. Zunächst sollte es wieder eine kurze Vorbesteller-Phase von etwa einer Woche geben, bevor die Geräte und das Betriebssystem final erscheinen.

Was kann iOS 16?

Schon jetzt wurden durch Apple einige Funktionen von iOS 16 enthüllt. Zudem konnten erste Tester diese in der Beta ausprobieren. Zunächst hat Apple den Sperrbildschirm verbessert. Dieser bietet mit iOS 16 mehr Personalisierungsmöglichkeiten wie angepasste Schriftarten, Farben und neue Widgets. Zudem könnt ihr mehrere Sperrbildschirme erstellen, zwischen denen ihr wechseln könnt.

Neu ist ebenfalls der Fokus-Modus. Dieser filtert Benachrichtigungen und Mitteilungen anhand eurer Einstellungen. Wer ungestört arbeiten will, kann so für einige Zeit bestimmte Quellen komplett stummschalten. Neben diesen Neuerungen hat Apple zahlreiche weitere Features implementiert, die hier den Rahmen sprengen würden. Eine Auflistung findet ihr auf Apples Website zu iOS 16.

Die Beta von iOS 16 ist zwar schon vor dem Release der neuen iPhones verfügbar, allerdings handelt es sich um eine Testversion. Wer sich diese Variante herunterlädt, muss mit Bugs und Problemen rechnen. Apple setzt – wie viele andere Hersteller – darauf, dass die Nutzer gemeinsam diese Fehler aufdecken und melden. So können die Probleme vor dem Release von iOS 16 beseitigt werden. Wer sein iPhone im Alltag braucht, sollte die Beta nicht installieren.

Welche iPhones bekommen iOS 16?

Jedes Mal, wenn Apple eine neue Version des Betriebssystems herausbringt, werden einige ältere Modelle nicht mehr mit dem Update versorgt. Auch bei iOS 16 gehen einige iPhones leer aus. In diesem Fall bedeutet das: iOS 16 wird nur für das iPhone 8 und neuere Smartphones zur Verfügung gestellt.

Im Umkehrschluss fallen dadurch Geräte wie das iPhone 6S, 6S Plus oder auch iPhone 7 und 7 Plus aus dem Update-Zyklus raus. Auch das 2016er iPhone SE bekommt iOS 16 nicht mehr.

Zusammenfassung zum Release von iOS 16

iOS 16 wird wohl zusammen mit dem iPhone 14 im September 2022 veröffentlicht.

Das Smartphone-Betriebssystem bietet neue Features wie einen überarbeiteten Sperrbildschirm oder verbesserte Benachrichtigungen.

Einige ältere iPhone-Modelle werden nicht mehr mit iOS 16 versorgt.

Zwar lässt sich die neue iOS-Version schon vor dem Release installieren, doch birgt die Beta die Gefahr von Bugs und anderen Problemen.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich iOS 16 schon ausprobieren?

Das ist aufgrund der öffentlichen Testversion möglich. iOS 16 kann über die Beta-Programm-Website von Apple geladen werden. Allerdings handelt es sich auch kurz vor Release um eine Testversion. Probleme können jederzeit auftreten. Wer sich gedulden kann, sollte lieber auf die Release-Version warten.

Ist die iOS 16 Beta sicher?

Zu den auftretenden Problemen der iOS-16-Beta können Abstürze, Datenverlust oder auch höherer Akkuverbrauch zählen. Grundsätzlich sollten iPhone-Nutzer auf die Beta verzichten.

Wann kommt das iPhone 14?

Apple veranstaltet Anfang September eine Keynote mit neuen Vorstellungen. Darunter soll sich auch das neue iPhone 14 befinden.

