Das nötige Geld für Top-Smartphones ist in den letzten Jahren immer weiter gestiegen und auch der Preis für iPhones wird von Apple gerne angepasst, wie der Sprung auf das aktuelle Modell zeigt. Doch wie sieht es mit dem Nachfolger aus? Wie viel wird das iPhone 13 kosten? Wir blicken zurück und geben eine Einschätzung zum Preis des kommenden Apple iPhone 13 ab.

Lange ist es gewiss nicht mehr hin, bis Tim Cook erneut für eine virtuelle Übertragung der nächsten Apple-Keynote auf die Bühne tritt. Dann werden wir die nächste Generation der Apple-Handys in Form des iPhone 13 (oder iPhone 12s) zu Gesicht bekommen. Die Ausstattung der neuen Modelle wurde bereits in zahlreichen Leaks skizziert, die wir in unserer Gerüchteübersicht zum iPhone 13 zusammengefasst haben.

Die Frage, wie viel das iPhone 13 kosten wird, lässt sich auch dort aktuell nicht mit Sicherheit beantworten. Wir gehen aufgrund der Leaks allerdings davon aus, dass Apple keine großen Sprünge beim Preis des iPhone 13 und iPhone 13 Pro machen wird.

iPhone 13: Preis der neuen Apple-Handys – wie viel sie kosten könnten

Anhand der durchgesickerten Ausstattungsmerkmale der neuen iPhones können wir aber auch ohne den offiziellen Preis des iPhone 13 (Pro) eine Einschätzung abgeben, die vermutlich nicht fern von der Realität sein wird.

Zunächst eine kurze Übersicht darüber, welche Geräte Apple Gerüchten zufolge bis Ende des Jahres präsentieren wird: Das Lineup wird sehr wahrscheinlich erneut aus einem iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max bestehen. Deshalb können wir uns an der Preisstaffelung des iPhone 12 (hier mit Vertrag) orientieren.

Da sich Apple aller Voraussicht nach bei den diesjährigen iPhones eher auf ein Upgrade ohne große Design-Änderungen oder wegweisende Features konzentrieren wird, dürfte sich auch am Preis für das iPhone 13 (Pro) nicht viel ändern. Zu dieser Einschätzung kommen auch die Analysten des Portals TrendForce.

Übernehmen wir die Staffelung der aktuellen iPhone-12-Geräte, würden die Preise wie folgt aussehen:

iPhone 13 mini: ab ca. 799 Euro

iPhone 13: ab ca. 899 Euro

iPhone 13 Pro: ab ca. 1149 Euro

iPhone 13 Pro Max: ab ca. 1249 Euro

So viel würden die Varianten des iPhone 13 kosten, wenn man den UVP für Deutschland jeweils von den Basis-Speichervarianten der Vorgänger überträgt. Für mehr internen Speicher zahlt ihr dann noch abhängig vom Modell (z. B. mini, Pro, Pro Max) und von der zusätzlichen Kapazität zwischen 50 bis 350 Euro drauf. Neue Speicher-Varianten am unteren und oberen Ende (z. B. 1 TB) könnten hier für leichte Änderungen sorgen und den Preis der Basismodelle oder der Maximalausstattung anheben.

Den Analysten zufolge sollte sich der Preis auf dem Level der aktuellen Generation bewegen und nur unerwartet steigen, falls Apple Fertigungskosten nicht stabil halten kann. Ein starker Ausschlag auf der Preisskala wäre also eine Ausnahme. Ob Apple die notwendige Summe für ein neues iPhone 13 (Pro) 1:1 übernimmt, bleibt noch abzuwarten. Ein kleinerer Anstieg um deutlich weniger als 100 Euro ist aber möglich.

Apple iPhone 13 (Pro): Genauer Preis wird während der Keynote enthüllt

Erst während der Keynote werden wir genau erfahren, für welche Summe Apple das neue iPhone 13 und die Pro-Varianten anbieten wird. Nachdem das Event im vergangenen Jahr um einen Monat verschoben werden musste, scheint Apple in diesem Jahr auf Kurs zu sein. Läuft nichts unerwartet schief, erwarten wir die Präsentation spätestens Mitte September 2021.

Traditionell legt Apple die Keynote auf einen Dienstagmorgen (Ortszeit). Der 14. September wäre ein denkbares Datum für die Vorstellung. Eine offizielle Einladung mit dem Datum der Präsentation gibt es aktuell aber noch nicht.