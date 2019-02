AirPods 2 sollen auch in Schwarz erscheinen

Apple spendiert den AirPods 2 anscheinend nicht nur zahlreiche neue Features: Die kabellosen Kopfhörer sollen zwar ein im Vergleich zum aktuellen Modell kaum verändertes Design erhalten. Dafür setzt das Unternehmen künftig wohl auf eine zweite Farboption.

Bisher gibt es die AirPods lediglich in einem schlichten Weiß. Für die zweite Generation erweitere Apple die Farbpallette und werde die In-Ears auch in Schwarz anbieten, berichtet MySmartPrice. Das Portal beruft sich auf "vertrauenswürdige Quellen". Zudem soll das Gadget neu beschichtet und dadurch griffiger sein; vergleichbar mit der Beschichtung von Googles Pixel-Smartphones.

Mehr Sensoren, besserer Bass

Ansonsten bleibt das Design offenbar unverändert. Wie heißt es so schön: Auf die inneren Werte kommt es an. So stecken in den Kopfhörern angeblich mehr Sensoren. Diese dürften unter anderem für Sport- und Gesundheitsfeatures zum Einsatz kommen. Zwar gehen die Quellen nicht ins Detail, aber es gibt bereits seit einiger Zeit Gerüchte, laut denen die AirPods 2 den Puls aufzeichnen und auch die Körperfunktionen des Trägers messen können.

Die Rede ist außerdem von einer "überragenden Audioqualität". Änderungen an der Innenseite der Kopfhörer ermöglichen eine bessere Basswiedergabe, so das Portal. Die Geräte unterstützen angeblich zudem den neueren Standard Bluetooth 5.0. Die Batterieleistung bleibt hingegen unverändert, heißt es. Ihr könnt demnach auch in der zweiten Generation pro Aufladung bis zu 5 Stunden Musik hören.

Die In-Ears erlauben angeblich auch Sprachbefehle für Siri. Was an den Gerüchten dran ist, erfahren wir wahrscheinlich bereits in naher Zukunft. Zwar ist bisher nicht bekannt, wann Apple die AirPods 2 offiziell vorstellt, eine mögliche Präsentation soll aber noch im "ersten Halbjahr 2019" erfolgen.