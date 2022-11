AirPods im Angebot: Black-Friday-Deals im Überblick

Die AirPods sind für Apple nach wie vor ein voller Erfolg. Mittlerweile gibt es etliche Modelle der beliebten Kopfhörer und dementsprechend viele Angebote. Auch der Black Friday macht vor den AirPods nicht halt. Wir fassen für euch zusammen.

Ihr seid auf der Suche nach neuen AirPods? Dann habt ihr einen günstigen Zeitpunkt erwischt: Zur Black Week 2022 lässt sich auch bei Kopfhörern von Apple ordentlich sparen. Obwohl Apple am Black Friday eher als zurückhaltend gilt, könnt ihr bei manchen Shops dennoch Schnäppchen finden. Wir prüfen für euch die aktuellen AirPods-Angebote und verraten euch, ob ihr bei den Deals zuschlagen solltet.

AirPods (2. Generation) zum Schnäppchenpreis

Den aktuell günstigsten Einstieg in die Welt der vielfältigen AirPods-Modelle bilden die AirPods (2. Generation). Im Jahre 2019 folgten diese Apple-Kopfhörer auf die beliebte Standardversion. In den Regalen findet ihr zwei Optionen: Einmal mit kabellosem Ladecase und einmal mit einem "normalen" Ladecase. Günstiger ist dabei letztere Variante, da sie auf den kabellosen Qi-Ladestandard verzichtet.

Diese günstige Version findet ihr aktuell noch einmal stark reduziert: Saturn, MediaMarkt und Amazon listen die AirPods (2. Generation) für attraktive 115 Euro als Black-Week-Angebot – unserer Meinung nach ein durchaus sehenswerter Preis. Wer auf der Suche nach diesem Modell ist, kann hier bedenkenlos zuschlagen. Auch wenn es mit den AirPods (3. Generation) bereits einen Nachfolger gibt. Der ist mit einer UVP von 199 Euro nämlich deutlich teurer.

AirPods Pro und Max: Geht da noch was?

Wer bereit ist, um die 200 Euro für AirPods auszugeben, sollte sich die AirPods Pro genauer anschauen. Die haben mit den AirPods Pro (2. Generation) ebenfalls einen Nachfolger spendiert bekommen und sind deshalb im Preis gesunken. Derzeit bekommt ihr das Pro-Modell aus 2019 für um die 229 Euro. Ein echter Black-Friday-Deal ist das noch nicht – wir halten euch auf dem Laufenden.

Und was macht das Spitzenmodell? Mit einer UVP von 629 Euro sind die AirPods Max die teuersten aktuellen Kopfhörer von Apple. Ein Preisnachlass könnte hier also besonders attraktiv sein. Saturn bietet das pinke Modell zwar derzeit für 449 Euro an, da geht aber noch mehr. Sobald echte AirPods-Max-Angebote zum Black Friday erscheinen, findet ihr sie hier.

Apples Shopping-Event

Apple selbst hält sich mit satten Rabatten traditionell zurück. Doch zum Black Friday 2022 spielt der US-Riese dann doch mit: Beim Apple Shopping Event könnt ihr vier Tage lang (25. bis 28. November) beim Kauf von Apple-Produkten von Gutschein-Geschenken profitieren. Die Höhe ist an die jeweiligen Geräte gebunden.

