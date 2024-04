Zusammenfassung:

Ein Analyst hat die AirPods Lite für 2024 angekündigt

Der Release soll im Herbst 2024 erfolgen

Der Preis soll bei 99 US-Dollar liegen

Dass Apple 2024 neue AirPods auf den Markt bringen will, gilt als so gut wie sicher. Mit zunehmender Wahrscheinlichkeit wird sich darunter auch eine günstige Option befinden, die sich AirPods Lite nennen könnte.

Neuestes Indiz dafür sei ein Anlegerhinweis, wie 9to5Mac berichtet. In einer Nachricht an Investoren habe Jeff Pu die AirPods Lite für die zweite Jahreshälfte 2024 in Aussicht gestellt. Genaueres zu den mutmaßlich preiswerten In-Ears soll der Analyst nicht verraten haben. Aus früheren Berichten scheinen aber bereits einige Details bekannt – unter anderem auch der Preis.

So viel sollen die AirPods Lite kosten

Der überaus treffsichere Apple-Experte Ming-Chi Kuo schrieb im Januar, dass die AirPods Lite um die 99 US-Dollar kosten sollen. Zumindest sei dies der Preis, den Apple aktuell anpeile.

Und auch das Nachrichtenmagazin Bloomberg berichtete bereits über eine günstige Variante der AirPods 4, die im Herbst 2024 gemeinsam mit der neuen Standardvariante erscheinen soll. Demnach erwarten uns bei den AirPods Lite unter anderem ein neues Design und ein USB-C-Anschluss.

Aktives Noise Cancelling (ANC) soll es dagegen nur beim neuen Standardmodell geben. Aktuell stattet Apple noch ausschließlich AirPods Pro/Max mit einer aktiven Geräuschunterdrückung aus. Die Pro-Modelle sollen nach aktuellem Stand erst 2025 Nachfolger erhalten.

Apple hat 2024 einiges vor

2024 wird ein spannendes Jahr für Apple-Fans. Neben den AirPods 4 und den AirPods Lite sollen vor Jahresende auch neue AirPods Max erscheinen. Hauptaugenmerk liegt aber wie immer auf den kommenden iPhones, die Apple aller Voraussicht nach im Herbst vorstellen wird.

Das nächste große Apple-Event steht bereits im Juni an. Auf der WWDC 2024 dürfte Apple einen ersten Ausblick auf die KI-Features des iPhone 16 geben. Ebenso wie auf dessen Betriebssystem iOS 18. Wir halten euch wie immer auf dem Laufenden – auch wenn es Neues zu den AirPods Lite gibt.