AirPods von Samsung: Diese Bilder dürften Apple gar nicht gefallen

Apples AirPods dominieren den Markt für In-Ear-Kopfhörer. Nun scheint Samsung das Design einfach zu kopieren: Die Galaxy Buds 3 (Pro) sehen offenbar aus wie die AirPods Pro.

Bereits Anfang Juni ließ ein durchgesickertes Bild erahnen, dass Samsung einen AirPods-Klon in der Pipeline hat. Nun haben wir eine genaue Vorstellung davon, wie sehr die Südkoreaner sich vom Original haben inspirieren lassen. Denn sollte das bei einem südkoreanischen Händler entdeckte neue Renderbild authentisch sein, sehen die Galaxy Buds 3 (Pro) aus wie silberne AirPods Pro:

Wie Samsungs bereits selbst hat durchblicken lassen, wird der neue Look wahrscheinlich sowohl die Galaxy Buds 3 als auch die Galaxy Buds 3 Pro zieren. Das wäre eine deutliche Abkehr vom Design der aktuellen Modelle, die auf einen Stiel verzichten und buchstäblich wie ein Knopf im Ohr aussehen.

Lässt Samsung Träume wahr werden?

Mit den Galaxy Buds 3 im AirPods-Design könnte Samsung gleich mehrere Wünsche in Erfüllung gehen lassen. Zum einen den von Android-Nutzern, die gerne AirPods kaufen würden, auf ihren Smartphones aber mit einem stark eingeschränkten Funktionsumfang leben müssten.

Zum anderen den von Apple-Nutzern, die sich AirPods in einer anderen Farbe als Weiß wünschen. Silber wird sicherlich nicht die einzige Farboption für die Galaxy Buds 3 (Pro) bleiben, denn die Vorgängermodelle sind in unterschiedlichen Varianten erhältlich. Und wer weiß – sollte es wirklich so kommen, könnte vielleicht auch Apple nachgeben und seine AirPods endlich in anderen Farben auf den Markt bringen.

Sind die Galaxy Buds 3 die besseren AirPods?

Das nahezu identische Design könnte die anderen Eigenschaften der Apple- und Samsung-Kopfhörer mehr in den Fokus rücken. Im direkten Vergleich würde es dann wohl eng werden für die AirPods Pro. Bereits die Galaxy Buds 2 Pro bieten einen besseren Sound und sind um einiges günstiger.

Die Apple-Kopfhörer haben zwar beim Noise-Cancelling die Nase vorn und bleiben für iPhone-Nutzer sicherlich die bessere Wahl. Doch wer ein Android-Smartphone nutzt, hat künftig wohl keinen vernünftigen Grund mehr, sich AirPods zuzulegen.