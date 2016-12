Android Wear 2.0: Beta-Version lässt Euch Apps auch ohne Smartphone starten

Googles Entwickler arbeiten weiter fleißig an Android Wear 2.0. Kurz vor Jahresende wurde nun auch die vierte Entwickler-Beta des Wearable-Betriebssystems veröffentlicht. Wie das Unternehmen auf dem Android Developers Blog erklärt, bringt die neue Vorabversion mehrere Neuerungen mit.

Ein neues Feature, das in Zukunft immer wichtiger werden dürfte, ist der Support für Standalone-Apps. Damit ist es einer Smartwatch mit Android Wear 2.0 nämlich möglich, Anwendungen auch ganz ohne gekoppeltes Smartphone auszuführen. Google hatte das Feature schon im Mai angekündigt. Die Aufzeichnung von Fitness-Daten und das Beantworten von Nachrichten werden in Zukunft also auch dann möglich sein, wenn sich Euer Smartphone nicht in Eurer unmittelbaren Umgebung befindet.

In-App-Käufe und Power-Button

Eine weitere Neuerung der vierten Entwickler-Beta von Android Wear 2.0 ist der Support für In-App-Käufe. Habt Ihr beispielsweise eine Zifferblatt-App auf Eurer Smartwatch installiert, die auch neue Designs zum Kauf anbietet, lassen sich diese in Zukunft direkt über das Wearable am Handgelenk kaufen. Um die Zahlung zu bestätigen, müsst Ihr dann lediglich eine vierstellige Google-Account-PIN eingeben.

Viele Android Wear-Tester haben sich offenbar ein anderes Verhalten für die Hardware-Tasten ihrer Wearables gewünscht – und Google hat reagiert. Sollte Eure Android Wear-Smartwatch zumindest einen solchen Button besitzen, dann wird dieser mit der neuen Version des Betriebssystems wieder wie ein Power-Button funktionieren und nicht wie die Zurück-Taste Eures Android-Smartphones. Das Update auf Android Wear 2.0 soll Anfang 2017 erscheinen. Möglicherweise bringt Google dann sogar zwei eigene Smartwatches mit dem Betriebssystem auf den Markt.