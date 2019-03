Apple AirPower und iPod touch: Marktstart soll kurz bevorstehen

Jetzt könnte es Schlag auf Schlag gehen: Apple hat seinen Online-Store gerade erst um die Tablets iPad Air und iPad mini erweitert. Dann folgten neue iMacs. Nun sollen mit AirPower, iPod touch und neuen Ladehüllen für die AirPods noch drei weitere Produkte erscheinen.

Das lange Warten auf die Ladematte AirPower hat vielleicht schon bald ein Ende. Das Gadget soll noch in Kalenderwoche 12 auf den Markt kommen, also spätestens am 24. März 2019 berichtet Max Weinbach (XDA Developers) per Twitter. Es soll gemeinsam mit den kabellos aufladbaren Hüllen für die AirPods erscheinen. Den Tweet findet ihr am Ende des Artikels.

Siebte Generation des Musik-Players

Apple soll am 20. März auch die siebte Generation des iPod touch veröffentlichen. Hinweise auf einen neuen Musik-Player von Apple gab es bereits in der Beta zu iOS 12.2. Der iPod touch ist in den letzten Jahren etwas in Vergessenheit geraten und rückt nun offenbar wieder ins Rampenlicht. Ob Apple ein komplett neues Modell veröffentlicht oder nur einige Komponenten erneuert hat, ist bislang nicht bekannt.

Das Geduldsspiel um die AirPods 2 dürfte dagegen weitergehen. Zwar gab es immer wieder Gerüchte, dass die kabellosen Kopfhörer noch im ersten Quartal 2019 erscheinen; laut Weinbach müssen wir uns aber noch gedulden. Demnach veröffentlicht Apple die zweite Generation erst im September – gemeinsam mit den neuen iPhones. Die AirPods 2 und ihr Ladecase könnt ihr angeblich sehr schnell aufladen.