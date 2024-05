Das Wichtigste in Kürze

Apple soll einen Deal mit ChatGPT-Erfinder OpenAI geschlossen haben

OpenAI-Technologie könnte iOS deutlich smarter machen

Genaue Details sind aktuell noch nicht bekannt

Die WWDC 2024 könnte neue Informationen zur Partnerschaft liefern

Das Hin und Her soll endlich ein Ende haben. Aus einem neuen Bericht geht hervor, dass Apple für die KI-Strategie in iOS 18 endlich einen Partner gefunden haben soll.

Es soll zu einem Einverständnis zwischen den ChatGPT-Erfindern OpenAI und Apple gekommen sein. Wie AppleInsider berichtet, soll der OpenAI-CEO Sam Altman einen wichtigen Deal mit Apple abgeschlossen haben, der die Technologie des Unternehmens auf iOS-Geräten integriert. Mit der Hilfe von AI-Technologie könnte das iPhone-Betriebssystem deutlich smarter werden.

iOS 18 smarter mithilfe von ChatGPT?

In welcher Form Apple iOS mit der OpenAI-Technologie smarter machen möchte, geht aus dem auf einer Meldung von "The Information" basierenden Bericht nicht hervor. Sehr wahrscheinlich wird Apples Sprachassistent Siri von der Partnerschaft profitieren.

Dass Apple iOS 18 und Siri mit neuen KI-Funktionen ausstatten will, hält sich schon seit Monaten in der Gerüchteküche. Zudem soll das Sprachmodell deutlich natürlicher werden. Bereits auf der eigenen Entwicklerkonferenz des Unternehmens (WWDC 2024) dürften wir mehr über die konkreten Pläne für iPhones und andere iOS-Geräte erfahren. Dann wird sich sicherlich auch zeigen, wie weit Apple mit seinen eigenen LLM-Varianten ("Large Language Model") ist.

Apple und Privatsphäre: Weitere Deals möglich

Es wird auch interessant sein, zu sehen, wie Apple den eigenen Claim des starken Privatsphäre-Fokus aus den letzten Jahren aufrechterhalten will. Für ChatGPT-Funktionen müssten Anfragen sehr wahrscheinlich in die Cloud geschickt werden. Zudem soll sich Apples AI-Chef John Giannandrea in einer Mail aus dem letzten Jahr gegen einen eigenen Chatbot ausgesprochen haben. Noch scheinen Apples KI-Pläne kompromissbehaftet zu sein, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Denkbar ist, dass Apple weitere Deals nicht ausschließt. Auch mit Google soll das Unternehmen in Gesprächen gewesen sein, um das Gemini-Modell auf die eigenen Geräte zu bringen. Google bietet mit Gemini Nano mittlerweile auf Pixel-Geräten (z. B. Pixel 8 Pro) ein leistungsstarkes KI-Modell an, das ohne Cloud-Unterstützung auskommt.