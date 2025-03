Apple könnte für das nächste große iPhone-Systemupdate umplanen. Ein bekannter Apple-Experte meldet sich nun zu Wort und verrät, welche Features euch in iOS 19 erwarten sollen. Eine große KI-Evolution soll diesmal ausbleiben.

Bei einem großen iOS-Versionssprung können sich Nutzer in der Regel auf viele komplett neue Funktionen für iPhones freuen. Doch laut Apple-Experte Mark Gurman (Bloomberg) plant Apple für iOS 19 einen etwas anderen Weg. Speziell komplett neue KI-Features soll es eher nicht geben.

iOS 19: Bestehende Features sollen ausgeweitet werden

Obwohl Apples eigene künstliche Intelligenz "Apple Intelligence" erneut eine wichtige Rolle in iOS 19 spielen dürfte, plant das Unternehmen angeblich keine bahnbrechenden Funktionen im KI-Bereich. Laut Gurman will sich der Hersteller stattdessen auf bereits bestehende KI-Features konzentrieren und diese auf weitere Apple-Apps ausweiten. Eine große Evolution von Apple Intelligence dürfte diesmal also ausbleiben.

Diese Entwicklung wäre nicht weiter verwunderlich, da Apple immer noch mit den auf der Entwicklerkonferenz WWDC 2024 präsentierten KI-Funktionen zu kämpfen hat. Viele Features haben es bis heute nicht auf iPhones geschafft. Der stark verbesserte Siri-Assistant soll nun sogar erst im nächsten Jahr erscheinen – so Apple in einem Statement.

Hierzulande warten wir immer noch auf den Release von Apple Intelligence. Im April 2025 sollen in Deutschland endlich erste KI-Funktionen auf den iPhones der breiten Masse eintreffen.

visionOS 3 mit großem Update

Statt frischer iOS-19-Features könnten Apple-Fans auf der nächsten Entwicklerkonferenz in diesem Jahr größere Neuerungen für ein anderes System erwarten: Das Mixed-Reality-Headset Vision Pro soll mit visionOS 3 eine Menge neuer Funktionen erhalten, so Gurman. Welche Neuerungen geplant sind, verrät der Experte nicht.

