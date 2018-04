Apple Music für Android: Update soll Musikvideos fördern

Apple Music für Android erhält weiter Updates und damit auch Funktionen, die bereits vor Kurzem in der iOS-Version der App Einzug hielten. Wie schon bei der zuvor veröffentlichten Aktualisierung liegt der Fokus auch bei der neuen Version 2.4.2 auf Musikvideos.

Wer das Update für die Android-App von Apple Music installiert, findet anschließend einen großen Katalog an Musikvideo-Playlisten vor, berichtet 9to5Google. Nutzer können die Auswahl mittels Unterkategorien filtern, beispielsweise nach musikalischer Stilrichtung oder Herkunft des Künstlers. Auch Neuzugänge und solche Videos, die exklusiv über Apple Music zu sehen sind, werden so aufgelistet, dass ihr sie besonders schnell finden könnt.

Unsere Empfehlung Marshall Monitor Bluetooth 9.2

Musikvideos im Hintergrund abspielen

Mit dem Update nähert sich Apple Music vom Funktionsumfang her unter Android wieder der iOS-Version des Streaming-Dienstes an. Version 2.4.0 der App für Googles Betriebssystem sorgte schon vor einigen Wochen dafür, dass ihr Musikvideos beispielsweise auch dann weiter anhören könnt, wenn ihr zu anderen Apps wechselt. Bleibt ihr in Apple Music, könnt ihr das Video sogar weiter betrachten, auch wenn ihr nebenher bereits mit der Suchfunktion nach weiteren Clips stöbert.

Mit dem Fokus auf Musikvideos arbeitet Apple weiter daran, seinen Musik-Streaming-Dienst von Konkurrenten wie Spotify abzuheben. Dabei dürften vor allem die Titel hilfreich sein, die exklusiv über Apples Plattform zu sehen sind. Welche Neuerungen das Unternehmen für die nahe Zukunft seines Dienstes plant, ist zwar nicht bekannt, doch könnte die WWDC Anfang Juni 2018 Licht auf die Pläne werfen.