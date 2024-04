Apple verliert auf wichtigstem Markt: China kauft jetzt lieber Android

Das Wichtigste in Kürze

Auf dem chinesischen Handymarkt hat Apple stark eingebüßt

Der Hersteller rutscht vom ersten auf den dritten Platz ab

Vivo und Honor ziehen an Apple vorbei und Huawei ist nah dran

Apple wankt, und das ausgerechnet in China. Auf dem wichtigsten Markt der Smartphone-Welt hat der amerikanische Hersteller seine Vormachtstellung verloren und das schlechteste Quartalsergebnis seit 2020 verbucht.

Bereits im dritten Quartal 2023 waren Apples Verkaufszahlen in China rückläufig, aber immer noch gut genug, um Geschäftsführer Tim Cook optimistisch für die langfristige Zukunft zu stimmen. Nach dem ersten Quartal 2024 dürften beim Apple-Chef nun vielleicht doch die ersten Sorgenfältchen zu sehen sein. Immerhin hat sein Unternehmen noch einmal 19,1 Prozent weniger iPhones abgesetzt.

Vivo und Honor ziehen vorbei

Nach der Corona-Krise waren die Smartphone-Verkaufszahlen auf dem chinesischen Markt lange rückläufig. Von 2023 bis 2024 haben sie sich jedoch um 1,5 Prozent gesteigert. Das hat den Konkurrenzkampf der Hersteller angefacht. Abgesehen davon gilt das erste Quartal des Jahres in China allgemein als das am meisten umkämpfte und wichtigste, wegen des chinesischen Neujahrs, an dem viele Geschenke gekauft werden.

Als Gewinner sind vor allem chinesische Marken hervorgegangen. Hier die Absatzsteigerungen (oder Verluste) und der Marktanteil von Q3 2023 zu Q4 2024:

Vivo

Marktanteil: 17,7 > 17,4 Prozent

Absatz: -0,4 Prozent

Honor

Marktanteil: 14,7 > 16,1 Prozent

Absatz: +11,5 Prozent

Apple

Marktanteil: 19,7 > 15,7 Prozent

Absatz: -19,1 Prozent

Huawei

Marktanteil: 9,3 > 15,5 Prozent

Absatz: +69,7 Prozent

Oppo

Marktanteil: 18,4 > 15,3 Prozent

Absatz: -15,5 Prozent

Xiaomi

Marktanteil: 13,6 > 14,6 Prozent

Absatz: +8,6 Prozent

Andere

Marktanteil: 6,6 > 5,5 Prozent

Hervorzuheben sind drei Dinge: Vivo und Honor konnten sich gegen Apple durchsetzen und liegen bei den Marktanteilen nun vorne. Apple hat mit Abstand den meisten Absatz im Vergleich zum dritten Quartal 2023 eingebüßt. Huawei feiert ein extrem starkes Comeback mit einer Absatzsteigerung von rund 70 Prozent. Der Hersteller wäre sogar beinahe ebenfalls an Apple vorbeigezogen.

Chinesische Regierung verbietet US-Software am Arbeitsplatz womöglich

Huawei steht in den USA schon seit einigen Jahren auf der Bannliste, was dazu geführt hat, dass der chinesische Hersteller weltweit massiv Umsatz eingebüßt hat und international nur noch eine kleine Rolle spielt.

China hat Apple zwar keine Uno-Reverse-Karte auf den Tisch gelegt, geht aber zumindest in eine ähnliche Richtung. An chinesischen Arbeitsplätzen wurde US-Software nach und nach durch heimische ersetzt. Bloomberg berichtete vergangenes Jahr sogar, dass iPhones bald sogar komplett verboten sein sollen. Bestätigt wurde das bislang aber noch nicht.

So will Apple wieder auf Platz 1 zurückkehren

Auch ohne politische Barrieren läuft es für Apple auf dem chinesischen Markt aktuell nicht wie geplant. Das liegt vor allem daran, dass ausgerechnet Huawei mit der Mate-60-Reihe viele potenzielle Interessenten der iPhone-15-Serie abwerben konnte.

Trotzdem könnte Apple im Verlauf des Jahres die verlorenen Marktanteile wieder zurückerobern. Der Hersteller plant wohl in China eine Werbeoffensive mit Preisnachlassen. Dazu werden neue Farbvarianten des iPhone 15 (Pro) im zweiten Quartal erwartet. Auf der WWDC, die im Juni stattfindet, könnte Apple zudem neue KI-Funktionen vorstellen, die viele Kunden gewinnen könnten.