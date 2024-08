Die Apple Vision Pro ist beeindruckend. Für die meisten Fans dürfte die Mixed-Reality-Brille aber zu teuer sein. Einem Apple-Experten zufolge soll eine günstigere Version der Brille schon im nächsten Jahr auf den Markt kommen.

Die Apple Vision Pro ist mittlerweile auch in Deutschland gestartet. Wer das für AR und VR gedachte High-Tech-Headset nutzen will, muss allerdings mindestens rund 4000 Euro hinblättern. Deshalb gibt es schon länger Gerüchte über eine deutlich günstigere Variante im Apple-Vision-Lineup. Genau zu diesem Modell hat der als treffsicher geltende Apple-Experte Mark Gurman erneut eine Einschätzung in seinem Bloomberg-Newsletter abgegeben.

"Apple Vision": Günstigere Brille ohne "Pro" für 2025 geplant

Aktuell bietet Apple mit der Apple Vision Pro nur eine Variante der Mixed-Reality-Brille an. Gemäß Apples Namenskonventionen, die man auch von etwa dem iPhone 15 Pro kennt, handelt es sich dabei um ein teures High-End-Modell. Das günstigere Modell, von dem Gurman spricht, wird gerne schlicht als "Apple Vision" bezeichnet.

Genau diese preisgünstigere Version könnte Apple laut Gurman im Jahr 2025 vorstellen. Ein genaues Datum nennt er dabei nicht. Es ist also auch gut möglich, dass wir die Apple Vision ohne Pro-Zusatz erst gegen Ende des Jahres sehen werden. Die Einschätzung würde sich mit Berichten der südkoreanischen Seite The Informationen decken.

Starker Bundle-Tipp: Bei o2 gibt es das iPhone 15 Pro Max inkl. Apple Watch Serie 9 im Kombi-Angebot

Apple Vision mit angepassten Features

Um das Preisziel für die Apple Vision zu erreichen, wird Apple vermutlich einige Features kürzen. Das Unternehmen könnte etwa auf den vorderen Bildschirm verzichten.

Beim Massenerfolg eines günstigeren Modells ist Gurman aktuell noch skeptisch. Es sei noch einiges an Überzeugungsarbeit bei Kunden nötig. Der Erfolg hängt Gurman zufolge auch am Preis. Das günstigere Headset soll im Bereich zwischen 1500 und 2000 Dollar liegen, wie unter anderem Forbes berichtet.

Neben der Apple-Vision-Brille soll auch eine neue Pro-Version erscheinen. Hier gibt es jedoch keinen klaren Release-Zeitraum. Erst kürzlich stoppte Apple die Entwicklung der zweiten Generation. Auch an einer eher klassischen Brille arbeitet das Unternehmen angeblich.