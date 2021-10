Seit dem 8. Oktober lief der Vorkauf der Apple Watch Series 7. Ab heute startet die neue Apple Watch nun auch regulär bei Online-Händlern und in Fachmärkten. Eure Wunschkombination könnte allerdings nicht unbedingt sofort erhältlich sein. Wir verraten, was ihr zum Verkaufsstart der Apple Watch 7 beachten solltet.

Ab dem heutigen Freitag, 15. Oktober 2021, könnt ihr die Apple Watch Series 7 offiziell kaufen, sofern euer Wunschmodell überhaupt noch verfügbar ist. Schon während des Vorverkaufs der Apple Watch 7 zeichneten sich Lieferengpässe und lange Wartezeiten für das neue Modell ab. Habt ihr mit einem Kauf bei Apple selbst bis jetzt gewartet, müsst ihr aktuell vor allem bei Modellen mit Aluminium-Gehäuse mit einer längeren Wartezeit rechnen. Hier reichen die Lieferzeitangaben oft bis in den Dezember.

Apple Watch Series 7 Lieferzeiten: Auf die Kombination kommt es an

Nicht nur bei Apple scheint der Vorrat an Series-7-Modellen knapp zu sein. Manche Einzelhändler geben ebenfalls Lieferzeiten bis Ende November an. Hier lohnt es sich, bei verschiedenen Händlern zu gucken, je nach Modell und Farbe gibt es auch Kombinationen, die derzeit sofort lieferbar sind. Ob das lange so bleibt, ist fraglich. Nimmt man Apples Online Store als Beispiel, zeigen viele Aluminium-Modelle einen Lieferzeitpunkt im Dezember an. Varianten mit Edelstahl- oder Titangehäuse sind oft ab circa Mitte November verfügbar.

Selbst auf das gewählte Armband kommt es an: Teilweise lässt sich so das Datum etwas drücken. Im schlimmsten Fall kann sich der Verfügbarkeitsstatus der Wunsch-Version durch eine kleine Farbänderung jedoch auch auf "Derzeit nicht verfügbar" ändern (z. B. beim "Modernen Lederband). Die Hermès-Varianten lassen wir hier mal außen vor.

Neue Apple Watch bietet kaum Änderungen

Wer sich für eine neue Apple Watch Series 7 interessiert und bereits den Vorgänger der Uhr an seinem Handgelenk trägt, sollte sich gut überlegen, ob das Upgrade nötig ist. Das große Redesign, welches viele Leaker erwartet hatten, blieb größtenteils aus. Und auch bei den Features hat sich kaum etwas getan. Vor allem das rund 20 Prozent größere Display und die schnellere Ladegeschwindigkeit sprechen für die neuen Modelle mit 41 mm oder 45 mm Durchmesser. Im nächsten Jahr könnte es hingegen sogar drei neue Apple Watches geben.