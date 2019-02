Apple Watch setzt Notruf ab und rettet bewusstlosem Mann das Leben

Apple legt bei der Apple Watch Series 4 den Fokus verstärkt auf die Gesundheit – das zahlt sich immer häufiger aus. Erneut hat sich die Smarwatch als nützliches Gadget erwiesen: Die Uhr rief nach einem Sturz ihres Trägers um Hilfe.

In Norwegen ist ein 67-jähriger Mann um kurz nach 4 Uhr in der Nacht in seinem Badezimmer schwer gestürzt, berichtet 9to5Mac unter Berufung auf einer Meldung des NRK. Da sich der Mann anschließend nicht regte, alarmierte seine Apple Watch die Rettungsdienste. Diese fanden ihn kurz darauf – bewusstlos und blutend. Er hatte sich im Gesicht mehrere Knochenbrüche zugezogen.

"Was hätte passieren können?"

Selbst wenn er vorher wieder zu Bewusstsein gekommen wäre, hätte der verletzte Mann so schnell nicht selbst um Hilfe rufen können, ist sich seine Tochter sicher. Sein iPhone lag offenbar nicht in der Nähe. "Wir fragen uns die ganze Zeit: 'Was hätte passieren können, wenn er die Smartwatch nicht getragen hätte?'", wird die Frau zitiert. Sie glaubt, die Uhr hat ihrem Vater nach dem schweren Sturz möglicherweise sogar das Leben gerettet.

Die Sturzerkennung der Apple Watch 4 gibt auf dem Display einen Hinweis, dass sie einen Sturz registriert hat und fragt, ob es dem Uhrenträger gut geht. Reagiert dieser nicht innerhalb von ungefähr 60 Sekunden, ruft sie die Rettungsdienste an, informiert die Notfallkontakte und sendet den Standort des Opfers. Es ist nicht das erste Mal, dass die Apple Watch Series 4 als Lebensretter einspringt: Das Wearable erkennt unter anderem Vorhofflimmern.