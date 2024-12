Apple plant für 2025 offenbar eine Großoffensive im Smart-Home-Bereich. Neue Informationen von einem bekannten Branchen-Insider legen nahe, dass es auch eine Türklingel mit Kamera geben soll.

Aktuell im Winter-Deal: o2 Mobile M für nur 24,99 Euro im Monat

Wenn es darum geht, sich hinter Apples Mauer des Schweigens zu schleichen und etwas über die geplanten Produkte für 2025 in Erfahrung zu bringen, ist Mark Gurman wohl der Ninja-Großmeister unter den Tech-Leakern. Auf Bloomberg teilt er uns mit, dass Apple wohl mit neuen Smart-Home-Produkten durchstarten will. Darunter auch mit einer Türklingel, die über eine Art Face-ID verfügt.

Apples Türklingel soll die Haustür selbstständig öffnen

Gurman berichtet, dass Apples smarte Türklingel sich in ihrer Funktionsweise an Face ID orientieren soll. Wenn ihr mögt, sollt ihr sie so einrichten können, dass sie gespeicherte Besucher selbstständig erkennt und das verbundene Türschloss automatisch entriegelt.

Ihr könntet also z. B. euch selbst, die Familie und eventuell auch die engsten Freunde eintragen. Wenn ihr dann beispielsweise in den Urlaub fahrt, braucht ihr keinen Hausschlüssel weiterzureichen, damit eure Verwandten oder Bekannten während eurer Abwesenheit bei euch die Blumen gießen können. Wer einen bösen Zwilling hat, sollte von dem Feature aber eher Abstand halten.

Um für maximale Sicherheit zu sorgen, dürfte Apple auf den hauseigenen Secure-Enclave-Chip setzen. Der soll in der Lage sein, biometrische Daten getrennt vom restlichen System zu verarbeiten und abzuspeichern.

Apple arbeitet an der Kompatibilität

Dem aktuellen Kenntnisstand nach soll Apples smarte Türklingel zunächst einmal mit den eigenen HomeKit-Türschlössern kompatibel sein. Apple ist immerhin dafür bekannt, geschlossene Systeme zu favorisieren.

Allerdings seien auch einzelne Kooperationen mit anderen Herstellern geplant. Eine Verbindung mit Produkten von Drittanbietern ist also nicht auszuschließen.

Weiterhin meint Gurman, dass die smarte Türklingel nur eines der zahlreichen Produkte sei, die Apple bis Ende 2025 auf den Smart-Home-Markt bringen will. Es sei eine Großoffensive geplant. Neulich berichteten wir bereits von einer neuartigen IP-Kamera, die allerdings erst 2026 marktreif sein soll.