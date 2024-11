Ein Experte gibt einen Ausblick auf Apples Pläne für das Jahr 2026. Angeblich will der Hersteller unter anderem in eine völlig neue Produktkategorie einsteigen.

Glaubt man dem bekannten Analysten Ming-Chi Kuo, plant Apple wohl einige interessante neue Produkte für das Jahr 2026. Dem Experten zufolge soll Apple ein neues Smart-Home-Produkt vorstellen: eine IP-Kamera.

Apple-Kamera für das Smart Home ab 2026

In einem Artikel auf Medium spricht der Zulieferer-Analyst von einer Apple "IP-Kamera" – also einer Netzwerkkamera für das eigene Haus oder die Wohnung. Einen konkreten Namen nennt Kuo nicht. Sie soll sich nahtlos und kabellos in das gesamte Apple-Ökosystem eingliedern.

Auch Apple Intelligence und Siri spielen neben der tiefen Integration eine wichtige Rolle für die Nutzererfahrung, so Kuo. Die Kamera soll 2026 in die Massenproduktion starten und langfristig jährliche Auslieferungen von über 10 Millionen Einheiten erreichen.

Mit einer Überwachungskamera würde Apple in eine völlig neue Produktkategorie einsteigen. Bis jetzt hat das Unternehmen "Smart Home" als Sparte eher stiefmütterlich behandelt und sich auf Partnerschaften für HomeKit-Geräte verlassen. Durch den mitentwickelten Smart-Home-Standard "Matter" hat der Hersteller aber anscheinend neuen Mut gefasst und möchte nun einen weiteren Bereich (und Umsatzquellen) erobern.

Apple erobert das Smart Home

Sollte die Überwachungskamera tatsächlich 2026 erscheinen, könnte sie nicht das erste neue Smart-Home-Produkt von Apple sein. Mit einem neuen Apple "homeOS" und ebenfalls in der Gerüchteküche kochenden Informationen zu einem Smart-Display oder sogar einem Apple-Hausroboter warten eventuell weitere Produkte in der Pipeline. Diese könnten zunächst den Grundstein für das neue Smart-Home-Ökosystem von Apple legen.