Apples Streaming-Service: Diese fünf Sendungen sind angeblich fertig

Am 25. März 2019 enthüllt Apple womöglich einen eigenen Video-Streaming-Dienst. Für die Plattform soll Apple an einigen exklusiven Sendungen arbeiten. Ein paar davon sind wohl bereits abgedreht und könnten zeitnah zum Start des gesamten Dienstes verfügbar sein – neben eingekauften Sendungen.

Die Dreharbeiten zu fünf exklusiv für Apples Streaming-Service gedachten Sendungen sind schon abgeschlossen, wie die New York Times berichtet. Darunter sei die Serie "Are You Sleeping", die auf einem Krimi-Roman basiert. Offenbar sind die Dreharbeiten noch 2018 abgeschlossen worden – gut möglich, dass die Serie bereits zum Start des Dienstes verfügbar ist.

Breites Spektrum

Zudem ist wohl die Serie "For All Mankind" abgedreht. Sie gehört zum Science-Fiction-Genre und soll eine Welt zeigen, in der das "globale Weltraum-Wettrennen" nie endete. Für das Projekt sei Ronald D. Moore an Bord, der beispielsweise die Story der Neuauflage von "Battlestar Galactica" geschrieben hat.

Auch eine Thriller-Serie sei bereits fertig, in der auch "Harry Potter"-Star Rupert Grint eine Rolle spielen soll. Noch hat die Sendung keinen Namen, doch es soll um ein Paar gehen, das ein Kindermädchen einstellt – weitere Details zur Handlung sind wohl noch geheim. Mit an Bord ist M. Night Shyamalan als Produzent, der schon einige gruselige Streifen hervorgebracht hat. Er war beispielsweise Autor von "The Sixth Sense".

Dazu soll schon eine Comedy-Serie von Rob McElhenney und Charlie Day fertig sein. Die beiden Darsteller sind etwa durch "It's Always Sunny In Philadelphia" bekannt. Zudem ist wohl ein weiteres Comedy-Format mit dem Namen "Dickinson" abgedreht. Noch ist aber unklar, wie es um Schnitt und Nachbearbeitung der genannten Sendungen steht. Es ist aber gut möglich, dass einige der Formate zum Start von Apples Streaming-Dienst schon fertig sind. Damit würde das Unternehmen bereits ein breites Spektrum abdecken, bei dem für möglichst viele Nutzer etwas dabei sein könnte.