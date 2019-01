Auf LGs nächste Smartwatch könnt ihr womöglich eine Kamera stecken

Smartwatches wie die Samsung Galaxy Gear bieten bereits seit Längerem eine Kamera. LG arbeitet offenbar an einer ansteckbaren Lösung, wie aus einem Patent hervorgeht, das dem United States Trademark and Patent Office (USPTO) vorliegt.

In dem Patent beschreibt LG unter anderem eine Smartwatch, an deren Armband sich eine Kamera anstecken lässt, berichtet LetsGoDigital. Gegenüber einer fest integrierten Lösungen soll sich die Kamera besser bewegen lassen. Das würde die Foto-Komposition mit der Smartwatch deutlich vereinfachen.

Patent beschreibt mehrere Ansätze

Neben dem ansteckbaren Clip hat sich LG noch andere Lösungen ausgedacht: Eine davon sieht eine in das Armband integrierte Kamera vor. Das Armband ließe sich dabei zum Teil in das Gehäuse schieben, wodurch Nutzer die Position der Kamera verändern könnten. Als weitere Alternative beschreibt LG ein Armband mit austauschbaren Gliedern. In einem davon befindet sich die Kamera. Durch Austausch der Glieder könnten Nutzer die Kamera an nahezu beliebiger Stelle am Armband positionieren.

Darüber hinaus soll die patentierte LG-Smartwatch Gesichter erkennen und weiterführende Informationen zu fotografierten Motiven liefern können. Wenn ihr etwa Essen fotografiert, könnte euch die Smartwatch die enthaltenen Kalorien oder ein Rezept anzeigen. Die Informationen sollen sich zudem auf dem Wearable speichern lassen. Außerdem beschreibt LG ein Feature zur Gestaltung des Zifferblatts: Dem Patent nach soll es möglich sein, ein Muster zu fotografieren und daraus ein eigenes Watchface zu erstellen.