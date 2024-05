Wie bei Netflix: Crunchyroll erhöht Preise für Streaming-Abo

Erst kürzlich hat Netflix die Abo-Kosten angehoben. Crunchyroll plant in den ersten Ländern nun ebenso eine Preiserhöhung. Auch hierzulande könnten die Abos schon bald teurer werden.

Zuerst die gute Nachricht: Das Basis-Abo "Fan" soll von der Preiserhöhung nicht betroffen sein. Hierzulande kostet das Paket 6,99 Euro im Monat und liefert euch Zugriff auf den gesamten Katalog von Crunchyroll. Anders sieht es jedoch bei weiteren Abo-Optionen aus.

Crunchyroll macht "Mega Fan" teurer

Wie die US-Webseite von Crunchyroll verkündet, wird der Preis für die Abo-Stufe "Mega-Fan" künftig auf 11,99 Dollar steigen. Zuvor kostete das Paket monatlich 9,99 Dollar (in Deutschland sind es 9,99 Euro). Die hierzulande gar nicht verfügbare Abo-Option "Ultimate Fan" wird von monatlich 14,99 auf 15,99 Dollar ansteigen.

Die neuen Preise sollen zuerst in den USA, Argentinien, Kolumbien, Frankreich und Portugal eingeführt werden. Sowie in "weiteren ausgewählten Ländern". Als Grund für die Erhöhung nennt Crunchyroll das stetig wachsende Angebot an Animes, die ihr über den Streaming-Dienst schauen könnt. Mittlerweile sei der Katalog laut des Streaming-Anbieters derart angewachsen, dass ihr zwei Jahre benötigen würdet, um alle verfügbaren Episoden zu schauen.

Preiserhöhung auch für Deutschland?

Ob der Preis für das Crunchyroll-Abo auch in Deutschland steigen wird, ist noch nicht offiziell bekannt. Allerdings waren bei anderen Streaming-Diensten Preiserhöhungen in den USA meist ein Vorbote dafür, dass auch bei uns die Kosten steigen werden. Wir rechnen also damit, dass ihr für das Abo-Paket "Mega Fan" hierzulande bald 11,99 Euro im Monat zahlen müsst.

Gute Gründe hätte Crunchyroll dafür. Der Dienst legt sich auch hierzulande mächtig ins Zeug. So zeigt der Anime-Anbieter etwa einige neue Serien im Simulcast (parallel zur Japan-Ausstrahlung) direkt mit deutscher Synchro – etwa den Hit-Anwärter "Kaiju No.8". Normalerweise vergehen mehrere Wochen, ehe bei frisch gestarteten Anime die deutsche Tonspur folgt.

Übrigens: Kürzlich hat der Streaming-Anbieter endlich Nutzerprofile eingeführt. Man merkt also: Aktuell tut sich viel im Hause Crunchyroll.

Beliebte Anime wie "Jujutsu Kaisen" findet ihr zwar auch bei Netflix – meist aber nicht komplett. Neuere Staffeln sind nur bei Crunchyroll verfügbar. (© 2024 YouTube / Crunchyroll Deutschland )

Das sind die Crunchyroll-Abos in Deutschland

Wenn ihr einfach nur alle Anime im Katalog schauen wollt, reicht auch das günstige Basis-Abo "Fan". Das Upgrade auf "Mega-Fan" lohnt sich für euch nur, wenn bis zu vier Personen gleichzeitig streamen können sollen. Außerdem ermöglicht "Mega-Fan" das Offline-Schauen von Anime. Nebenbei gibt es noch Zugriff auf einige Games über den "Crunchyroll Game Vault".

In den USA bieten die höherpreisigen Abos weitere Vorteile, etwa kostenlosen Versand bei Bestellungen im Crunchyroll Store (ab einer gewissen Einkaufssumme) sowie verfrühten Zugang zu vorbestellbaren Produkten. Zwar gibt es den Shop auch in Deutschland, aber ein Abo bringt euch hier keine Vorteile.