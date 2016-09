Die besten Kamera-Drohnen 2016 von DJI, GoPro und Co. im Überblick

Immer mehr Drohnen fluten den Markt. Da bleibt es nicht aus, dass sich Hersteller auf bestimmte Funktionen spezialisieren. GoPro zeigte nun mit der Karma eine ausgewiesene Kameradrohne. Hier bekommt Ihr eine Übersicht zu den derzeit besten (bezahlbaren) Begleitern für Luftfotografen.

Anfang des Jahres hat die Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) eine Prognose veröffentlicht, wie sich die Verkaufszahlen ziviler Drohnen entwickeln könnten: Sollen im Jahr 2016 etwa 1,9 Millionen der unbemannten Flugobjekte verkauft werden, könnten es im Jahr 2020 schon 4,3 Millionen sein. In Deutschland wurden laut Berichten bis Ende August 400.000 Drohnen verkauft. Doch aktuell taugen nur sehr wenige für wirklich ambitionierte Aufnahmen aus der Vogelperspektive.

DJI "Phantom 4"

Der Quadrocopter von DJI bietet eine Kamera mit 4K-Auflösung (3840 × 2160 Pixel) für Videoaufnahmen mit 30 Bildern pro Sekunde (UHD, 4096 × 2160, mit 25 fps). Schraubt Ihr die Qualität auf Full-HD herunter, schafft die Kamera 120 Bilder pro Sekunde. Vibrationen und Geruckel werden durch den Drei-Achsen-Gimbal ausgeglichen, an dem die Kamera hängt. Dieser hält die Kamera ruhig und stabil, selbst wenn die Drohne im Wind ein bisschen zappelt. Fotografen schießen Drohnies mit 12 Megapixeln in Adobes RAW-Format DNG.

DJI Phantom 4 (© 2016 DJI)

Der Akku der Drohne hält bis zu 28 Minuten durch. Bis zu fünf Kilometer kann sie sich theoretisch von Euch entfernen. Ihre Spitzengeschwindigkeit liegt bei 72 Kilometern pro Stunde. Das Besondere: Die Phantom 4 erkennt sogar Hindernisse und kann sie automatisch umfliegen. Preis: ca. 1.400 Euro. Wer nicht unbedingt das neuste Modell benötigt, kann auf die Phantom 3 Professionell (1.200 Euro) oder Phantom 3 Advanced (700 Euro) zurückgreifen. Die haben dann ein Abstriche bei Kamera-Auflösung und Funktion und bieten ein paar Minuten weniger Akkulaufzeit.

GoPro "Karma"

Den Namen kennen wir zwar schon seit Anfang des Jahres, aber erst am Montagabend hat Actioncam-Hersteller GoPro seine eigene Drohne Karma präsentiert. Ab 23. Oktober soll der Rucksack-Quadrocopter auf den Markt kommen. Firmengründer und CEO Nicholas Woodman sagte bei der Vorführung: "Karma bietet Bildstabilisierung auf Hollywood-Niveau, sowohl in der Luft, als auch in der Hand oder montiert an GoPro Halterungen – und das alles passt in einen Rucksack für 1.199,99 Euro. Die Karma Drohne ist so einfach zu steuern, dass auch Anfänger sofort damit Spaß haben können." Der Preis bezieht sich auf ein Komplett-Set aus Drohne und der neuen Actioncam Hero5 Black. Die Drohne ist aber auch mit der Hero4 Black und Silver kompatibel. Falls Ihr also schon eine GoPro-Actioncam habt, werden für die Drohne "nur" noch 870 Euro fällig.

GoPro Karma (© 2016 GoPro)

Der Großteil der Drohne besteht aus einem Drei-Achsen-Gimbal, der stabile Aufnahmen aus der Luft ermöglichen soll. Doch der ist nicht fest mit der Drohne gebunden, sondern Ihr könnt ihn auch abnehmen und auf den "Karma Grip", eine Art Selfie-Stick, montieren. Damit sind dann auch aus der Hand wackelfreie Aufnahmen realisierbar – vergleichbar mit der DJI Osmo Mobile für Smartphones, die wir auf der IFA testen konnten.

Die Auflösung der Fotos und Videos ist demzufolge von der eingesteckten Kamera abhängig. Nutzt Ihr die Hero5 Black, bekommt Ihr 4K-Aufnahmen mit 30 Bildern pro Sekunde und Fotos mit 12 Megapixeln.

Yuneec "Typhoon Q 500 4K"

Auch bei Yuneecs Quadrocopter für Foto- und Filmaufnahmen könnt Ihr Momente in 4K-Auflösung mit 30 Bildern pro Sekunde festhalten. Bei einer Full-HD-Auflösung schafft die Kamera aber auch 120 Bilder pro Sekunde. Fotos werden mit 12 Megapixeln aufgenommen. Weit kann sich die Drohne nicht von Euch entfernen: das Videosignal hält bis zu 400 Meter. Allerdings muss sich die Drohne laut aktueller Rechtslage ja auch mit bloßem Auge noch erkennen lassen (siehe unten).

Das Stativ der Kamera ist eine Kombination aus Drei-Achsen-Gimbal, der für ruckelfreie Aufnahmen sorgt, und digitalem Videodownlink. Damit kann der Neigungswinkel der Kamera senkrecht nach unten gedreht werden, um die echte Vogelperspektive zu erleben. Der Akku reicht hier für etwa 25 Minuten Flugdauer. Preis: ca. 800 Euro.

Yuneec Typhoon Q 500 4K (© 2016 Yuneec)

Xiaomi "Mi Drone"

Auch der chinesische Smartphone-Hersteller hat eine Drohne entwickelt, die den anderen durchaus Konkurrenz machen kann. UHD-Aufnahmen macht die Kamera (12,4-Megapixel-Sensor von Sony) mit 30 fps, Full-HD mit 60 fps. Ein Drei-Achsen-Gimbal verhindert auch hier wacklige Videos. Fotos schießt sie mit 16 Megapixeln. In den Controller kann ein Mi-Smartphone von Xiaomi eingesetzt werden, um zu sehen, was die Drohne gerade so filmt.

Nachteil: Die offizielle App ist nur auf chinesisch verfügbar, aber Ihr könnt wenigstens eine inoffizielle englische Version installieren. Allzu einfach ist es aber nicht, an die Drohne zu gelangen, da sie in Deutschland nicht erschienen ist. Zwischenhändler verkaufen den Mi Drone als Importware für knapp 550 Dollar (rund 500 Euro zzgl. Steuern und Zoll).

"AirDog"

Eine Drohne für Actionsportarten, die Euch automatisch verfolgt, ist die AirDog. Sie lässt sich sehr klein zusammenklappen und dadurch praktisch transportieren. Auch beim Windsurfen macht die Drohne eine gute Figur, denn sie bleibt bis Windstärke 6 (28 Knoten) stabil in der Luft. Zur Steuerung dient eine wasserfeste Konsole in Uhr-Form.

Die Kamera ist bei diesem Modell ebenfalls eine GoPro-Actioncam. Auflösungen sind also vom verwendeten Modell abhängig, genau wie bei der Karma-Drohne von GoPro selbst. Ein Gyro-stabilisierter Gimbal hält die Kamera bei der AirDog. Preis: 1.600 Dollar (etwa 1.430 Euro).

AirDog (© 2016 Airdog/Ilmars Znotins)

Weitere Drohnen mit Kameras

Eins der wichtigsten Kriterien für vernünftige Aufnahmen aus der Luft ist die Kameraaufhängung. Ist es kein Gimbal, bekommt Ihr möglicherweise verruckelte Videos. Viele Drohnen haben zwar eine Kamera an Bord, versuchen aber das Wackeln im Wind nur digital auszugleichen. Dazu zählt zum Beispiel die Parrot Beebop 2. Meist sind diese Art Drohnen auch eher dafür konzipiert, ein spannendes First-Person-View (FPV) Erlebnis und keine professionellen Foto- und Videoaufnahmen zu erzeugen. Dennoch können sie die Umgebung aufnehmen – und kosten wesentlich weniger als die oben genannten.

Die andere Kategorie sind die Profi-Drohnen, die auch bei starken Winden stabil in der Luft bleiben. Da gibt es zum Beispiel für 15.000 Dollar den Octocopter Turbo Ace Infinity 9Pro. Dieser kann eine professionelle DSLR-Kamera tragen und hält Windgeschwindigkeiten von bis zu 55 Kilometern pro Stunde aus. Ein bisschen günstiger geht es mit der Inspire 1 von DJI. Für 6.200 Euro bekommt Ihr hier eine stabile Drohne, deren Zenmuse X5R-Kamera 4K-Videos mit 30fps im RAW-Format aufnimmt.

Deutsches Recht nicht vergessen

Bevor Ihr jetzt aber mit Eurer neuen Drohne versucht, über den Zaun in Nachbars Garten zu linsen, solltet Ihr Euch mit der aktuellen rechtlichen Situation beschäftigen, damit das nächste Drohnie für Euch nicht überraschend teuer wird. Wir haben einige Eckpunkte zusammengefasst – aber vergesst nicht, Euch selbst umfassend zu informieren: