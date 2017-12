Diese Wearables sollen Android Wear 8.0 Oreo erhalten

In diesem Artikel

Auf einer Support-Seite hat ein Google-Mitarbeiter Smartwatches aufgelistet, für die Android Wear 8.0 Oreo aktuell oder in Zukunft zur Verfügung steht. Insgesamt neun Smartwatches haben das Update bereits erhalten – unter anderem die Fossil Q Venture und die LG Watch Sport.

Bei Fragen an den Hersteller wenden

Die Liste der Smartwatches, für die Android Wear 8.0 Oreo zukünftig erscheinen soll, umfasst 20 Geräte. Von Fossil sollen die Modelle Q Control, Q Explorist, Q Founder 2.0, Q Marshal und Q Wander das Update erhalten. LG arbeitet offenbar gerade an einer Aktualisierung für die LG Watch Style und auch die Huawei Watch 2 findet sich unter den Auserwählten. Ein genauer Zeitpunkt für den Rollout der Updates geht aus dem Beitrag des Google-Mitarbeiters nicht hervor. Für nähere Informationen dazu oder zu anderen Wearables, die nicht in der Liste auftauchen, sollen Nutzer sich an den jeweiligen Hersteller wenden, heißt es.

Android Wear 8.0 Oreo soll eine Reihe neuer Features enthalten. Dazu zählt unter anderem die Möglichkeit, den Energiesparmodus manuell zu aktivieren. Bislang schaltet sich dieser nur automatisch ein, sobald der Akkustand unter einen bestimmten Wert sinkt. Außerdem soll sich durch "Touch Lock" die Tap-To-Wake-Funktion deaktivieren lassen – also das Entsperren durch die Berührung des Bildschirms.