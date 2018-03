Empfehlung der Redaktion: die beste Smartwatch

Smartwatches zeigen euch unter anderem eingehende Nachrichten vom Smartphone an, erfassen eure Fitnessdaten, lassen euch Anrufe entgegen nehmen – und verraten euch sogar die Uhrzeit. Aber welches digitale Zeiteisen ist das beste?

In den 90ern war eine Uhr smart, wenn sie einen eingebautem Taschenrechner hatte. Über diesen Punkt sind sie heutzutage längst hinaus. Moderne Smartwatches können nicht nur Matheaufgaben ohne Probleme lösen, sondern per Sprachsteuerung auch Smart-Home-Geräte steuern oder mit Sensoren Fitnessdaten erfassen. Die Topliste bei CURVED zeigt aber auch: Nicht jede Uhr löst alle Aufgaben gleich gut. Wir klären, welche Smartwatch die beste ist.

Die Apple Watch Series 3 ist die Nummer 1

Ganz vorn steht bei uns die Apple Watch Series 3, denn bei Apples Smartwatch stimmt das Gesamtpaket. Die Uhr lässt sich über einen speziellen Modus gegen das Eindringen von Wasser abdichten und ist somit prima zum Schwimmen geeignet. Im kühlen Nass kann sie innerhalb der Workout-App sogar die Anschläge am Beckenrand zählen. Ist schwimmen nicht euer Ding, trackt ihr dank GPS eure Lauf- oder Fahrradstrecke. In den USA funktioniert die Apple Watch auch mit einigen Geräten in Fitnessstudio. Für Sportler ist sie also schon einmal der richtige Mitstreiter am Handgelenk.

Darüber hinaus funktioniert die Series 3 auf Wunsch auch komplett unabhängig vom iPhone. Ein LTE-Modul macht es möglich. Darüber könnt ihr die Uhr nicht nur unterwegs telefonieren, sondern auch Musik von Apple Music streamen. Ein Download der Songs ist nicht mehr notwendig. Ganz nebenbei gibt es auch noch einige Apps, die das Leben des Trägers erleichtern. Über Apple Maps könnt ihr am Handgelenk navigieren, Apple Wallet kann euch zum Beispiel den Boarding-Pass am Flughafen anzeigen. Ihr müsst also nichts aus der Tasche kramen. Bei so vielen Features geht eine Akkulaufzeit von 18 Stunden auch in Ordnung.

Die Apple Watch Series 3 von vorn (© 2017 CURVED)

Armbänder zum Wechseln (© 2017 CURVED)

Auf der Rückseite: ein Herzschlagsensor (© 2017 CURVED)

Die rote Krone (© 2017 CURVED)













Samsung Gear Sport ist die beste Alternative

Einen Nachteil gibt es bei der Apple Watch natürlich. Um sie zu benutzen, braucht ihr ein iPhone. Habt ihr Android-Smartphone, wollt aber trotzdem eine Smartwatch haben, ist die Samsung Gear Sport eine richtig gute Wahl. Samsungs aktuellste Smartwatch ist ebenfalls wasserdicht, überzeugt durch viele Fitness-Features und GPS. Dazu kommt die innovative Bedienung über die drehbare Lünette ums Display.

Eine weitere Killer-Funktion: Die Gear Sport ist eines der wenigen Geräte, auf dem ihr Spotify installieren und Playlisten zum Offline-hören herunterladen könnt. So nehmt ihr eure Lieblingsmusik mit zum Joggen und das Smartphone bleibt zu Hause. Ebenfalls gut gefallen hat uns die lange Akkulaufzeit. Mit den richtigen Einstellungen sind durchaus drei bis vier Tage drin. Für eine Smartwatch ist das ein sehr guter Wert.

Die Gear Sport von vorn (© 2017 CURVED)

Die Buttons sehen schick aus und bieten einen guten Druckpunkt. (© 2017 CURVED)

Die Gear Sport ist bis 5 bar wasserdicht (© 2017 CURVED)

Das Sportarmband lässt sich bequem tragen (© 2017 CURVED)













Fossil Q Marshal: Der Preistipp

Die Fossil Q Marshal ist eher weniger für Sportler geeignet, dafür aber eine richtige schmucke Uhr, die sich dazu sehr bequem trägt. Möglich macht es das mitgelieferte Leder-Armband. Auf der Smartwatch läuft Googles Wear OS (ehemals Android Wear). Auch auf diese Uhr könnt ihr also Apps unabhängig vom Smartphone installieren. Außerdem könnt ihr sie auch zusammen mit dem iPhone benutzen. Richtig attraktiv wird die Uhr aber durch den Preis. Der liegt mittlerweile bei rund 170 Euro.