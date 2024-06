Fettes Peformance-Upgrade für iPhone 15 Pro: Das bringt euch iOS 18

Apple könnte den Pro-Modellen der iPhone-15-Reihe ein unerwartet großes Performance-Upgrade spendieren. Der Schub an Leistung soll dabei rein durch das Upgrade auf iOS 18 kommen. Vor allem in einem Bereich könnten Nutzer davon profitieren.

Die Beta von iOS 18 ist seit einer Weile verfügbar und es wird fleißig auf iPhones getestet, was das Update so bringt. Ein Nutzer auf X hat nun herausgefunden, dass bereits in der Beta-Version die Geekbench-Werte des iPhone 15 Pro Max deutlich höher sind als mit der aktuellen iOS-Version 17.5.1.

iPhone 15 Pro Max: iOS 18 steigert KI-Performance

Der Nutzer "INIYSA" hat Ergebnisse des Benchmark-Tools "Geekbench" geteilt, welche die ML-Performance (Machine Learning) des iPhone 15 Pro Max zeigen. Der Test beansprucht also vor allem die Neural Engine des A17-Pro-Chips im Pro-Modell. Sie wird in erster Linie für KI-Funktionen und Berechnungen genutzt.

After iOS 18 update,

Geekbench machine learning score has greatly improved

(CoreML / Neural Engine Backend) pic.twitter.com/23cZm4qYCI — INIYSA (@lafaiel) June 16, 2024

Wie das Ergebnis zeigt, erreicht das iPhone 15 Pro Max mit der iOS 18.0 Beta 7816 Punkte. Das Gerät mit iOS 17.5.1 kommt im Vergleich nur auf 6249 Punkte. Innerhalb von künstlichen Benchmarks ist das ein beachtlicher Sprung, wenn man bedenkt, dass es sich hier noch um eine Beta-Version handelt. Aber auch so ist das für ein reines Software-Update eine bemerkenswerte Steigerung. Apple scheint die Performance für ML-Aufgaben noch weiter zu optimieren.

Sicherlich will das Unternehmen damit die Pro-Modelle auf die eigene KI "Apple Intelligence" vorbereiten, die vor allem die Neural Engine beanspruchen dürfte. Wie sehr sich die Optimierungen auf die Alltagsprozesse auswirken, bleibt noch abzuwarten.

Apple Intelligence: Deutschland muss warten

Es wird also spannend, wie viel Leistung Apple über Anpassungen aus den eigenen Chips mit iOS 18 herauskitzeln kann. Von den Optimierungen werdet ihr vermutlich zunächst nur eingeschränkt profitieren. Apple könnte viele KI-Funktionen zum Launch von iOS 18 stufenweise ausrollen, um die Belastung der eigenen Server zu steuern.

Hierzulande müsst ihr zudem noch etwas auf Apple Intelligence in deutscher Sprache warten. Apple will weitere Sprachversionen erst Anfang 2025 freischalten. Ihr könnt die Features im Herbst 2024 aber voraussichtlich nutzen, indem ihr die Geräte- und Siri-Sprache auf "Englisch (USA)" stellt.