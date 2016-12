Samsung könnte das Galaxy A5 (2017) am 5. Januar zeigen

Neues Jahr, neue Smartphones: Das Galaxy A5 (2017), das Galaxy A3 (2017) sowie das Galaxy A7 (2017) werden am 5. Januar der Öffentlichkeit präsentiert. Das geht aus einer Einladung hervor, die Samsungs malaysische Niederlassung laut PhoneArena verschickt.

Der Termin des Events ist wohl nicht zufällig gewählt: Am 5. Januar beginnt nämlich auch die CES 2017 in Las Vegas. Es ist daher zu erwarten, dass das Galaxy A5 (2017) und Co. nicht nur in Kuala Lumpur zu sehen sind, sondern auch auf der Elektronik-Messe vertreten sind. Erste Hinweise auf ein besonderes Feature gibt es ebenfalls schon.

Gleicher Preis wie beim Vorgänger?

So hat Samsung Malaysia bereits einen Teaser veröffentlicht, der auf einen Schutz gegen Wasser hindeutet, wobei unklar bleibt, ob die Geräte nur gegen Spritzwasser geschützt sind oder auch ein längeres Bad überstehen. Schon vorher sind angebliche Specs des Galaxy A5 (2017) geleakt, das sowohl in "Blue Coral" als auch in Schwarz, Gold und Roségold erscheinen soll. Das Display misst angeblich 5,2 Zoll und löst in 1080p auf.

Die Frontkamera zeichnet sich besonderes Merkmal des Galaxy A5 (2017) ab, soll sie doch wie die Hauptkamera auf der Rückseite einen 16-MP-Sensor besitzen. Umgerechnet soll das Mittelklasse-Topmodell 270 Euro kosten, wobei der Vorgänger zum Marktstart hierzulande für 429 Euro erhältlich war. Es bleibt zu hoffen, dass Samsung im Rahmen der Enthüllung auch bereits Preise für Deutschland nennt.