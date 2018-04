Galaxy A6 Plus: Samsung will wohl in Kürze die Mittelklasse aufmischen

Mit dem Galaxy S9 Plus hat Samsung zuletzt im Premium-Segment ein überzeugendes Smartphone platziert, nun greifen die Südkoreaner wohl mit dem Galaxy A6 und Galaxy A6 Plus die Mittelklasse an. Der Startschuss dürfte schon in Kürze erfolgen, wie GSMArena berichtet.

Demnach wurde von der "Wi-Fi Alliance" ein Smartphone mit der Modellnummer SM-A605FN/DS zertifiziert, hinter dem angeblich das Galaxy A6 Plus steckt. Aus der Bezeichnung gehe zudem hervor, dass das Modell wohl wirklich in einer Dual-SIM-Variante erscheinen wird. Das "Wi-Fi Alliance"-Zertifikat ist in der Regel ein zuverlässiger Indikator, dass ein Marktstart kurz bevorsteht.

Exynos 7870 als Herzstück?

Offizielle Informationen zum Galaxy A6 und Galaxy A6 Plus gibt es noch nicht, dennoch haben wir schon ein relativ klares Bild, was die beiden Modelle wahrscheinlich mitbringen werden. Sie sollen beide ein flaches Infinity Display besitzen. Der Bildschirm von dem Standard-Modell sei 5,6 Zoll groß und im 18:9-Format. Auflösen soll der Screen in Full HD Plus (2220 x 1080 Pixel). Das A6 wird wohl über einen Exynos 7870 verfügen, der auf 3 GB RAM zugreift. Als interner Speicher werden 32 GB gehandelt.

Das Plus-Modell ist etwas größer und soll auf insgesamt 6 Zoll kommen. In puncto Format und Auflösung werden keine Unterschiede erwartet. Dafür bei dem Chipsatz: Gerüchten zufolge bekommt das A6 Plus einen Snapdragon 625 und 4 GB RAM. Als Betriebssystem ist bei beiden voraussichtlich Android 8.0 Oreo vorinstalliert. Das Duo kommt Gerüchten zufolge demnächst in Europa, Russland und im Mittleren Osten in den Handel. Zuletzt sind in der A-Reihe Ende letzten Jahres das Galaxy A8 und das A8 Plus erschienen.