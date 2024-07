Galaxy Buds 3 Pro vorab verkauft: Fotos und erster Erfahrungsbericht

Wenn kommende Woche das Galaxy Unpacked Event ansteht, wird es kaum noch Überraschungen geben. Nach dem gestrigen großen Leak zu den neuen Samsung-Smartphones gelang es nun offenbar einem reddit-Nutzer, die Galaxy Buds 3 Pro vorab zu kaufen.

Jetzt Samsung Galaxy Buds 2 Pro bei Amazon entdecken

Wie genau er das geschafft hat, verrät der Käufer aus den USA zwar nicht. Kommentatoren in den sozialen Medien tippen aber darauf, dass die Galaxy Buds 3 Pro vom Laster gefallen seien. Immerhin scheint er den vollen Preis bezahlt zu haben: 250 US-Dollar waren ihm die In-Ears anscheinend wert. Wir wünschen dem Käufer viel Spaß mit seinen neuen Kopfhörern und bedanken uns für die Fotos:

Die Bilder bestätigen das bereits zuvor durchgesickerte Design im Look der AirPods Pro. Der silberne Anstrich steht den Kopfhörern unserer Meinung nach sehr gut. Höchste Zeit für Apple, seine Wireless Earbuds ebenfalls in anderen Farben als Weiß auf den Markt zu bringen.

Wie gut sind die Galaxy Buds 3 Pro?

Hübsch sind sie also die Galaxy Buds 3 Pro, doch sind der Sound und die Features gut? Der reddit-Nutzer scheint den Kauf jedenfalls nicht bereut zu haben. Die Samsung-Kopfhörer seien zwar teuer gewesen, ihren Preis aber wert. Besonders interessant für uns ist seine Einschätzung zum aktiven Noise-Cancelling – einer der wenigen Bereiche, in denen das bereits sehr gute Vorgängermodell nicht komplett überzeugt hat.

Dem Erfahrungsbericht zufolge hat Samsung die Geräuschunterdrückung beim neuen Modell verbessert: Das ANC der Galaxy Buds 3 Pro soll ähnlich gut sein wie bei den AirPods Pro der ersten Generation, die diesbezüglich vorbildlich sind.

Darüber hinaus sei der Sound "großartig" und sehr basslastig. Auch cool: Sowohl das Galaxy Z Flip 4 als auch das nicht näher beschriebene iPhone des Käufers sollen die Galaxy Buds 3 Pro problemlos erkennen.

An dieser Stelle eine Warnung an Apple-Nutzer, die Lust auf "silberne AirPods Pro" haben: Den vollen Funktionsumfang der Galaxy Buds 3 Pro werdet ihr mit Sicherheit nur in Kombination mit einem Samsung-Handy erhalten. Die echten AirPods (Pro) werden also die beste In-Ear-Option für iPhones bleiben.